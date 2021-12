Voici trois astuces pour augmenter l’autonomie de la batterie de votre smartphone

Pour profiter plus longtemps de son smartphone, il faut absolument ménager sa batterie. Au quotidien, de la gestion de la luminosité à celle des applications, ouvertes ou fermées, il existe plein d’astuces pour qu’elle se vide moins vite qu’avant.

Stop à la luminosité trop forte !

Le premier réflexe à adopter pour économiser de la batterie, c’est de baisser la luminosité de son écran. D’ailleurs, une lumière trop forte n’est pas seulement mauvaise pour votre batterie, elle l’est aussi pour vos yeux. Lorsque c’est possible, il faut même privilégier le mode sombre de son système d’exploitation et de ses applications favorites.

Laisser ouvertes ses applis favorites

Contrairement à une idée reçue et une pratique extrêmement courante, il est conseillé de laisser ses applications préférées ouvertes, plutôt que de les refermer systématiquement. Les redémarrer sans cesse demandera en effet bien plus d’énergie et sera donc nuisible à terme à votre batterie.

N’activer la géolocalisation que si c’est nécessaire

L’utilisation du GPS demande également beaucoup d’énergie. Mieux vaut donc limiter son utilisation à quelques applications spécifiques, comme la météo ou les services de cartographie et de calculs d’itinéraires. Il ne faut alors pas hésiter à se rendre dans les paramètres de son appareil afin d’autoriser l’accès à la localisation à ces quelques applications.