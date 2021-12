UGE GROUP BV, l’opportunité d’investir dans l’or physique

En 2010, M. Mircea MANEA, un entrepreneur belge fonde UGE GROUP, l'une des figures importantes du secteur aurifère en Europe et plus précisément en matière de vente d'or physique. Grâce à son site internet ugegroupbv.be, UGE GROUP permet l'accès à différents services liés au métaux précieux. Achat de pièces et lingots, rachat d’or d’occasion, stockage hors système bancaire ou encore un système d’épargne alternatif, UGE Group présente de nombreux services pour les investisseurs intéressés par l’or physique.

UGE GROUP BV : une décennie au service de la vente d’or physique

10 années d’expérience dans le secteur, c'est ce qu'offre UGE GROUP BV. Son service était initialement proposé aux professionnels. Depuis 4 ans, les investisseurs particuliers peuvent investir dans l’or physique grâce à la gestion du déroulement des transactions. C'est en 2019, qu'UGE GROUP BV inaugure son site internet ugegroupbv.be. Grâce à cet intermédiaire les investisseurs sont informés de leurs services. À ce jour, ugegroup compte non seulement des investisseurs francophones mais également anglophones, aussi bien professionnels que particuliers. UGE GROUP a permis à chacun de ses acteurs financiers d'investir dans son programme d’achat avec une rémunération mensuelle.

Pour répondre de manière qualitative à ses clients et investisseurs, UGE GROUP BV les accompagne et les conseille quotidiennement. Ce suivi est présent en matière d’achat, de vente, de stockage sécurisé et d’investissement. Ce soutien et cette confiance concerne non seulement l’or physique, mais aussi d’autres métaux précieux tels que le platine, le palladium et l’argent comme l’indique son site internet ugegroupbv.be. Les équipes de UGEGROUP œuvrent chaque jour à constituer ou à mettre en valeur le patrimoine de la clientèle, à diversifier son épargne, et à simplifier la transmission familiale via des véhicules d’investissement adaptés.

UGE Group récolte les avis positifs de ses clients, amateurs d’or physique

Le domaine d'expertise numéro un de la société UGE GROUP BV est l’investissement dans l’or. La société se concentre particulièrement sur l’achat / vente de lingots ou de pièces d’or des marques les plus valorisées du marché. On peut retrouver sur le site internet ugegroupbv.be, différents services et produits pour répondre à la demande des amateurs d'or. En outre, UGE GROUP met à disposition une solution d’épargne alternative. On peut acheter de l'or physique avec immobilisation, moyennant une rémunération mensuelle à l'image d'un loyer. Il y a également le moyen d'accéder à un service de stockage en partenariat avec des sociétés de gardiennage spécialisées.

Évaluez et vendez vos objets en or ou métal précieux sur le site internet ugegroupbv.be





Si vous avez des questions ou des doutes concernant la procédure de rachat de vos objets d'or, vous pouvez grâce au site ugegroupbv.be retrouver toutes les informations nécessaires au bon déroulement de vos démarches. En effet, UGE GROUP BV facilite le rachat des bijoux anciens pour les particuliers qui souhaitent s’en séparer (or, argent ou platine). Il y a de plus la possibilité d'accéder à un service de valorisation de collection ou d’héritage. Autrement dit, UGE GROUP offre une solution de rachat clé en main (bijoux, pièces de monnaies ou lingots en or), avec estimation gratuite.

La procédure est simple et efficace. Il suffit de fournir personnellement les biens directement dans les locaux du groupe ou de les parvenir en enveloppe sécurisée. Un expert prendra soin par la suite d'évaluer soigneusement vos présents. Un conseiller vous formulera alors une offre de rachat adaptée en tenant compte du tarif défini au préalable par l'expert. Ce n'est qu'une fois l’offre acceptée et validée par le vendeur que le paiement est effectué par voie bancaire. Il va de soi que chacune de ces étapes s'effectuent en toute confidentialité et discrétion.

Plus d’informations sur UGE GROUP BV et son site internet ugegroupbv.be

La société UGE GROUP BV offre ses services à tout professionnel ou particulier européen. Le plus prestigieux média Forbes a également publié un article de présentation de l’entreprise tout récemment, un véritable gage de confiance.

UGE GROUP se trouve en Belgique, leur bureau commercial se situe au 256 Avenue Louise à Bruxelles et son siège social au 59, Oude Haachtsesteenweg, à Machelen.