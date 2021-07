Quels sont les avantages des voitures Électriques ?

Les avantages des voitures électriques sont évidents. Plus de 20 constructeurs investissent désormais dans ce domaine et d'autres seront lancés l'année prochaine. Ce choix croissant signifie qu'il existe une voiture électrique adaptée à tous les budgets et à tous les besoins des utilisateurs. Ce qui rend l'achat ou la location d'une voiture électrique, comme une ŠKODA, plus viable que jamais.

Les conducteurs doivent également regarder au-delà des coûts initiaux lorsqu'ils envisagent une voiture électrique. Pendant toute la durée de vie de la voiture, vous pourriez bénéficier d'importantes économies, d'une plus grande commodité, d'un confort et de performances accrus, tout en améliorant l'environnement qui nous entoure.

Coût des voitures électriques

Les voitures électriques offrent une valeur exceptionnelle sur le long terme et peuvent constituer un excellent investissement pour les conducteurs à la recherche d'un moyen plus économique et plus efficace de se déplacer. Comme pour les véhicules traditionnels à essence et diesel, le coût d'achat d'une voiture électrique varie en fonction de la marque, du modèle, des caractéristiques et du type.

Moins cher à entretenir

Si le prix d'une voiture électrique peut être similaire à celui de la plupart des voitures à essence ou diesel comparables, le coût d'utilisation est nettement moins élevé, en particulier sur toute la durée de vie de la voiture. Grâce aux incitations fiscales et aux subventions gouvernementales spéciales, à l'amélioration du rendement énergétique, à la baisse du coût de l'électricité et à la réduction des besoins d'entretien, vous pourriez dépenser beaucoup moins pour un véhicule électrique que pour votre voiture actuelle.

Les voitures entièrement électriques, le modèle ENYAQ iV de la marque ŠKODA par exemple, sont conçues pour être aussi efficaces que possible et il y a généralement 3 composants principaux qui alimentent la voiture électrique : le chargeur embarqué, l'onduleur et le moteur. Cela signifie qu'il y a beaucoup moins d'usure sur la voiture et peu de stress sur le moteur, avec moins de pièces mobiles susceptibles d'être endommagées. Cela signifie que vous aurez rarement à effectuer un entretien de votre véhicule électrique et que les coûts de fonctionnement et de réparation seront minimes.

Meilleur pour l'environnement, meilleur pour vous

Les voitures entièrement électriques ne produisent aucune émission de gaz, ce qui les rend plus écologiques, plus propres et plus respectueuses de l'environnement que les voitures à essence ou diesel. Tout comme l’ENYAQ iV de ŠKODA, qui bénéficie d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 520 km. Une voiture hybride rechargeable associe une petite batterie et un moteur électrique, dont l'autonomie typique est d'environ 50 km, à un moteur à essence ou diesel économe en carburant. Les voitures hybrides rechargeables conduites en mode électrique n'émettent aucune émission de gaz et l'autonomie en mode électrique est bien conforme à la distance moyenne parcourue quotidiennement, qui est de 30 km.

Recharge à domicile rapide et facile

Une fois installé, vous pourrez recharger votre voiture électrique ŠKODA en branchant simplement le câble de charge une fois que vous la garerez. C'est aussi facile que de recharger votre téléphone portable. Avec un port de charge domestique de 7 kW, la plupart des voitures électriques peuvent se recharger à pleine capacité en 5 à 10 heures environ, de sorte que votre voiture sera prête à partir quand vous le voudrez. Les chargeurs rapides peuvent accélérer le processus encore plus, en chargeant la plupart des voitures à environ 80 % en moins d'une heure.

Une expérience de conduite plus silencieuse et plus agréable

L'une des premières choses que les conducteurs remarquent lorsqu'ils passent à une voiture électrique de ŠKODA est le silence du véhicule, qui crée une expérience de conduite beaucoup plus confortable et relaxante.

Le ENYAQ iV est 100% electrique et a un effet de couple instantané, ce qui signifie que vous aurez toujours de la puissance au bout des doigts. Dès que vous appuyez sur l'accélérateur, vous obtenez une réponse instantanée et une augmentation de la vitesse de la voiture, ce qui rend ce véhicule également idéal pour la conduite en ville.

La batterie de l’ENYAQ iV est situé sur l’essieu arrière, ce qui assure un excellent équilibre et une bonne répartition du poids. Cela signifie que la conduite dans les virages et les courbes est fiable et sans effort.