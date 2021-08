Quand faire la réparation des jantes de voiture ?

À part les problèmes de parallélisme et de crevaison des pneus, une jante tordue est l'un des problèmes les plus courants qui touchent les véhicules après l'hiver. De nombreux conducteurs pensent à tort que les jantes déformées ne sont que des inconvénients mineurs qui ne nécessitent pas de réparations. En réalité, lorsque vous déformez votre jante, que ce soit à cause d'un nid-de-poule ou d'une bordure de trottoir, cela peut avoir un impact considérable sur le fonctionnement de votre véhicule.

Avant de commencer, si vous remarquez les symptômes suivants, il est conseillé de prendre rendez-vous avec un technicien professionnel pour le changement ou la réparation des jantes afin d'éviter tout risque d'accident.

Dommages visibles et invisibles

La plupart du temps, vous pouvez utiliser vos yeux pour repérer une jante pliée, surtout si elle est en aluminium (les jantes en aluminium se plient plus facilement que celles en acier). Cependant, vous pouvez déformer l'intérieur de votre jante sans laisser de trace à l'œil nu. Dans ce cas, vous serez généralement informé de l'endommagement de la jante lors de votre entretien de routine et du réglage de la géométrie.

Vibrations

Souvent, lorsque les jantes des pneus avant sont endommagées, vous le remarquerez d'abord dans le volant ; les pneus arrière tordus produisent les effets d'une voiture qui tremble ou de sièges qui vibrent. Bien que de nombreux autres problèmes automobiles puissent faire trembler votre véhicule, une voiture qui vibre, surtout à grande vitesse, est un problème majeur qui nécessite une visite urgente à une carrosserie.

Perte de pression des pneus

Après avoir heurté un nid-de-poule, vous pouvez commencer à remarquer que votre système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) se déclenche régulièrement. C'est un signe classique que votre jante pliée a endommagé la paroi du pneu. Parfois, la perte de pression est lente, ce qui vous oblige à vous rendre à la pompe à air une ou deux fois par mois. Si les dommages à la jante sont importants, vous pouvez vous réveiller un matin et voir le pneu complètement à plat.

"Pourquoi les jantes pliées affectent-elles la pression de mes pneus ?" La réponse est simple : Les jantes des pneus aident à sceller l'air entre le pneu et la roue, mais lorsque la jante est pliée, ce joint peut être brisé. Dans les cas extrêmes de dommages à la jante, le pneu lui-même peut même être endommagé. Si c'est le cas, en plus des réparations de la jante pliée, vous aurez peut-être besoin d'un nouveau pneu ou, au minimum, d'une rustine.

Vous avez l'impression de rouler avec un pneu crevé

Si votre jante pliée est trop endommagée, votre voiture ne se comportera probablement pas bien du tout. Les jantes endommagées peuvent refléter les symptômes d'un pneu crevé de nombreuses manières, comme par exemple

· Produire des bruits sourds rythmiques lorsque la voiture est en mouvement ;

· Vibrer sans arrêt

· Tirer vers le côté où se trouve la jante déformée

· Un rendement énergétique incroyablement faible

· Des notifications TPMS apparaissant en plein milieu de la conduite

Mauvais freinage

Les dommages causés par les nids-de-poule ne sont pas susceptibles d'endommager vos rotors de frein, mais cela ne signifie pas qu'ils n'affecteront pas la façon dont votre véhicule s'arrête. Une jante gravement déformée peut faire en sorte que votre voiture tire sur le côté lorsqu'elle s'arrête. Ce symptôme d'une jante endommagée se remarque surtout dans les cas où vous devez vous arrêter brusquement, par exemple pour éviter un accrochage ou pour freiner à un feu jaune.

Il n'est jamais conseillé de reporter le remplacement des jantes de voiture. Le remplacement d'une jante est assez économique. Et cela peut très bien empêcher l'apparition d'autres problèmes de voiture.