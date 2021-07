Le matériel nécessaire pour réaliser des travaux de manutention

Vous vous lancez dans la réalisation de travaux de rénovation, de construction, de rangement, de jardinage en DIY ? Équipez-vous d’un engin de manutention approprié pour éviter les risques liés à l’exécution des tâches de portage, de chargement/déchargement de cargaisons lourdes. Vous avez notamment le choix entre le transpalette, le chariot élévateur et le gerbeur. Chacun de ces équipements est destiné à un usage spécifique.

L’utilité d’un engin de manutention dans le cadre privé

Les travaux de manutention sont particulièrement risqués. Le levage et/ou le déplacement de charges lourdes constitue notamment la principale cause des accidents de travail dans les entrepôts de stockage et sur les chantiers. Ces tâches peuvent occasionner des blessures au niveau du dos, de mauvaises chutes, des contusions et des écrasements. Ces incidents peuvent entrainer des blessures graves, voire mortelles.

L’utilisation d’un engin de manutention offre de véritables avantages pratiques comme la rapidité d’exécution des tâches et l’exemption d’efforts physiques. Cette alternative vous permet, alors, de gagner du temps dans la réalisation de travaux, sans vous fatiguer davantage. Les équipements de manutention offrent, en plus, une sécurité accrue et une grande efficacité. Vous en servir vous écarte de bien de dangers, de blessures et optimise la réalisation des manœuvres de manutention.

L’engin de manutention est notamment indispensable dans le cadre de l’exécution de chantiers en bâtiment. L’équipement sert à transporter les différents outils et matériaux nécessaires pour la construction ou la rénovation.

Les travaux de jardinage nécessitent aussi de déplacer des charges importantes comme les sacs de terreau et/ou d’engrais, les plantes en pot etc. L’engin de manutention vous est alors d’une grande aide dans la réalisation des tâches d’aménagement du jardin.

Vous faites du rangement dans votre garage ? Le transport des charges volumineuses peut constituer une véritable contrainte. Cela exige du temps et de l’énergie. L’engin de manutention vous facilite considérablement les tâches de levage, de transport et d’empilage des cargaisons lourdes.

Les différents types d’engin de manutention

Il existe plusieurs types d’équipement de manutention. On retrouve communément ces types d’engins dans les zones de stockage, de chargement/déchargement et au sein des entrepôts des entreprises. Cependant, leur utilisation n’est pas limitée au domaine professionnel. Les machines de manutention peuvent aussi servir dans un cadre privé. Les modèles les plus courants et les plus appropriés pour un usage particulier, sur différents types de chantier, sont :

Le transpalette

Le transpalette est un engin conçu et dédié pour transporter des charges palettisées sur une petite distance. Pour ce faire, la machine soulève la charge à une hauteur de près de 20 cm du sol. Cet équipement de manutention convient particulièrement pour déplacer du matériel de construction ou des objets volumineux sur un court trajet. Le transpalette peut être manuel, semi-électrique ou électrique.

Le chariot élévateur

Le chariot élévateur est destiné au transport des charges très lourdes. Ce type d’engin de manutention peut notamment soulever jusqu’à 8 tonnes de chargement. Cette machine assure également les manœuvres de levage sur une hauteur pouvant atteindre 8 mètres.

Le chariot élévateur dispose d’un moteur thermique diesel ou fonctionnant au gaz. Attestant d’une grande puissance, cet équipement est donc adapté pour le déplacement de charges imposantes sur un long trajet.

Choisissez le chariot élévateur si vous devez charger/décharger des cargaisons imposantes et/ou déplacer des charges importantes sur une grande distance.

Le gerbeur

Le gerbeur assure les travaux de manutention, de chargement/déchargement, de transport, de levage et d’empilement des charges. Cet engin vous fournit une grande commodité lorsque vous réalisez vous-même un chantier de rénovation , de rangement ou de construction. Vous avez notamment le choix entre un gerbeur manuel, un gerbeur avec assistance électrique/semi-électrique ou un gerbeur électrique.

Le choix entre ces différents modèles d’engin de manutention repose essentiellement sur les travaux à réaliser et le type de charges à transporter.

La réglementation de la conduite d’engin de levage

La conduite d’un engin de levage ne nécessite pas de permis de conduire spécial notamment dans une zone privée. Toutefois, une formation sur les différentes fonctionnalités et le fonctionnement de l’équipement est nécessaire pour éviter les accidents. En outre, l’utilisateur doit posséder les aptitudes requises pour pouvoir diriger la machine et manipuler les différents postes de commande.

Pour une utilisation sécuritaire, veillez à contrôler l’état général de l’engin. Effectuez une vérification plus minutieuse en vous attardant sur le fonctionnement de chaque accessoire (timons, fourches, mâts, ...). Assurez-vous aussi de disposer de l’espace adéquat dans la zone de travail pour réaliser les manœuvres avec l’engin.