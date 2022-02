IPTV: certaines chaînes pourraient être coupées les soirs de matchs

Les chaînes Canal+ et beIN SPORTS lancent une nouvelle offensive contre les IPTV illégales. Les deux chaînes, qui détiennent les droits de retransmission des matchs de la Ligue des Champions et de l’UEFA, ont obtenu une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris qui leur permettra d’imposer aux fournisseurs d’accès à Internet à couper l’accès aux sites et streams diffusant illégalement les matchs sur Internet. L’ordonnance permettra aux chaînes d’être beaucoup plus réactives et de bloquer, en quelques heures les accès à des chaînes qui diffusent illégalement les matchs.

Pour les pirates, cette ordonnance pourrait bien être très difficile à contourner.

