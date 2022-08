Fête nationale: Flamands et Wallons sur les frites, les snacks et les sauces

Une étude récente mise en place par le site de livraison de repas Takeaway.com via une enquête en ligne montre que les Flamands et les Wallons ne sont pas toujours d'accord sur leurs frites, snacks et sauces préférés. La Stoofvleessaus ou carbonnade (ragoût traditionnel), deuxième sauce la plus populaire en Flandre (27 %), laisse les Wallons complètement froids. À l'inverse, la sauce andalouse cartonne dans le sud du pays (37 %). Les bitterballen (boulettes apéro), très appréciés des Flamands (29 %), ne semblent pas avoir franchi la frontière linguistique en Belgique (3 %). Y a-t-il des différences ? Découvrez-les ici.

Une étude récente mise en place par le site de livraison de repas Takeaway.com via une enquête en ligne montre que les Flamands et les Wallons ne sont pas toujours d'accord sur leurs frites, snacks et sauces préférés. La Stoofvleessaus ou carbonnade (ragoût traditionnel), deuxième sauce la plus populaire en Flandre (27 %), laisse les Wallons complètement froids. À l'inverse, la sauce andalouse cartonne dans le sud du pays (37 %). Les bitterballen (boulettes apéro), très appréciés des Flamands (29 %), ne semblent pas avoir franchi la frontière linguistique en Belgique (3 %). Y a-t-il des différences ? Découvrez-les ici.

Des habitudes de friture différentes en Flandre et en Wallonie

Au-delà des frontières linguistiques, le Bicky Burger est le maître des snacks (34 %) , suivi par la fricadelle (29 %). Parmi les sauces, la mayonnaise arrive en tête avec 52 %. Mais si vous pensiez qu'il n'y avait guère de différences entre les Flamands et les Wallons en ce qui concerne leur style de commande à la friterie, vous avez tort.

Les chers bitterballen de nos voisins du nord sont très appréciés des Flamands. Il s'agit de la troisième collation la plus populaire (29 %). Seuls 3 % des Wallons choisissent les bitterballen, tout en bas de la liste avec le berepoot et le saté. En Wallonie, le poulet-maïs ou kipcorn est super populaire (29 %), un snack qui en Flandre (15 %) n'arrive qu'en 13ème position.

La sauce andalouse est beaucoup plus populaire en Wallonie (37 %) qu'en Flandre (12 %). À l'inverse, il existe également une sauce qui ne connaît un véritable succès qu'en Flandre : la sauce à ragoût ou le stoofvleessaus ! En Flandre, elle occupe la deuxième place parmi les sauces les plus populaires (27 %), tandis qu'en Wallonie, elle n'est pas du tout commandée (4 %).

Les plus gros désagréments des Belges

Des chips qui dégoulinent de graisse ou qui sont trop molles parce qu'elles n'ont pas été frites deux fois. Cela ne se fait tout simplement pas, et certainement pas en Belgique, le pays des frites. Nos exigences de qualité sont peut-être très élevées, mais c'est parce que les frites sont considérées comme un patrimoine culturel (95 % des Belges sont d'accord), et vous devez être à la hauteur de cette réputation. Les 3 plus gros désagréments :

Frites trop molles (21 %)

Frites froides (19 %)

Frites trop grasses (14 %)

La moitié des Belges sont ouverts à la livraison à domicile

Mais qu'en est-il de l'attente trop longue ? Ce désagrément se classe au quatrième rang en Flandre et au sixième rang en Wallonie. Il doit bien y avoir un moyen pour solutionner cela, non ? Surtout quand on sait que 77% des Belges mangent des frites à la maison, la livraison de frites est peut-être un moyen d'éviter le temps d'attente à la friterie elle-même. Dans cette enquête, nous avons collaboré avec Takeaway.com pour savoir si les Belges seraient ouverts à la livraison à domicile de leur friterie préférée. En réponse, 38 % des répondants ont déclaré qu'ils l'utiliseraient probablement et 13 % sont même déterminés à le faire. Cela représente la moitié des répondants.

—-----------------—-----------------—-----------------—-----------------—-----------------—-----------------—

Justification de la recherche

L'enquête a été menée auprès de plus de 750 Belges âgés de dix-huit ans ou plus au cours du mois de juin 2022. Les données ont été collectées sur la base d'une enquête en ligne réalisée par Seeders avec l'aide de l'agence d'études de marché BUFFL.