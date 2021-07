Emprunter de l'argent quand on est jeune ? Gardez ces conseils à l'esprit !

Contracter un prêt ? Cela n'est plus un tabou depuis longtemps. Pas même pour les jeunes ou les étudiants. Nombreux sont ceux qui contractent un prêt automobile, par exemple, pour payer leur première voiture. Les coûts souvent élevés des études sont également financés par un prêt personnel. Ou peut-être avez-vous un autre projet en tête pour lequel vous préférez ne pas dépenser vos économies durement gagnées ? Dans ce cas, un prêt peut être une option pour vous. Mais comme emprunter coûte aussi de l'argent, vous feriez mieux de garder ces 5 conseils à l'esprit.

Conseil n°1 : Bien réfléchir

Êtes-vous le genre de personne qui, lorsqu’elle veut quelque chose, doit l'avoir immédiatement ? Typique ! Ou est-ce que c'est juste une impression ? Vous ne pouvez pas reporter votre voyage de rêve - ou ce safari tant attendu au Kenya - de quelques années ? Et avez-vous besoin de ce nouvel iPhone en ce moment ? Bien que votre achat semble probablement urgent, certaines choses peuvent certainement attendre. Si vous devez contracter un prêt pour un achat, vous feriez mieux d'y réfléchir à deux fois.

Conseil n°2 : Envisager des alternatives

L'emprunt est-il la meilleure solution pour vous ? Calculez la somme dont vous avez réellement besoin pour votre achat et voyez si vous ne pouvez pas économiser pendant quelques semaines pour réunir l'argent. Ou peut-être pouvez-vous faire un job étudiant quelque part et vous récompenser ensuite avec votre nouvel achat. Ainsi, non seulement vous essayez quelque chose de nouveau, mais vous gagnez aussi de l'argent pour vos projets futurs.

Une carte de crédit est également une bonne option pour les jeunes. Avec, vous pouvez financer votre achat maintenant et payer plus tard. Il existe de nombreuses options gratuites ou économiques sur le marché, vous êtes donc sûr de trouver celle qui vous convient !

Conseil n°3 : Comparez les prêts

Vous avez tout de même besoin d'un prêt pour votre achat ? Alors ce conseil est peut-être le plus important : comparez ! Les différentes banques ou prêteurs appliquent des conditions et des taux d'intérêt différents. Un prêt personnel à 4,89 % dans une banque et un autre à 6,99 % dans une autre ? Cela n’a rien d’une exception ! Et c'est justement ce taux d'intérêt qui a un impact important sur le montant total du prêt et les frais mensuels que vous devrez payer.

Ce n'est qu'en comparant différentes banques et différents prêts que vous pourrez trouver le crédit le moins cher. Heureusement, vous n'avez pas besoin de passer par tous les prêteurs pour ce faire. Il existe de nombreux outils de comparaison en ligne qui vous permettent de comparer différents prêts gratuitement et facilement.

Remarque : Vous devez avoir plus de 18 ans pour pouvoir contracter un prêt

Conseil n°4 : Préférer, si possible, un prêt affecté

Il existe de nombreux projets différents que vous pouvez financer avec un prêt. Une maison, un vélo, une voiture, des vacances, vos études... et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi il existe tant de prêts différents. Un prêt hypothécaire pour l'achat d'un bien immobilier, un prêt automobile pour financer votre voiture neuve ou d'occasion ou un prêt personnel pour vos études.

C’est peut-être un petit peu exagéré nous direz-vous. Mais dans la plupart des cas, un prêt affecté à une dépense spécifique est beaucoup moins cher qu'un prêt polyvalent. Payer votre nouvelle moto avec un prêt personnel ? C'est possible, mais vous paierez probablement quelques centaines d'euros de plus que si vous aviez contracté un prêt moto spécifique. Vous avez donc un projet en tête que vous souhaitez financer par un prêt ? Vérifiez d'abord s'il n'y a pas de prêt affecté pour votre projet.

Conseil n°5 : S’assurer de disposer d'un revenu et d'une épargne

Si vous souhaitez contracter un prêt, qu'il s'agisse d'un prêt personnel, d'un prêt automobile ou d'un prêt immobilier, vous devez toujours être en mesure de présenter certains documents au prêteur. Les documents et justificatifs à fournir dépendent du type de prêt. Néanmoins, même pour le prêt le plus facile à obtenir, un prêt personnel, vous devez être en mesure de prouver votre solvabilité. Cela signifie qu'ils vous demanderont une preuve de vos revenus pour s'assurer que vous pouvez rembourser votre prêt. Après tout, les banques ne sont pas enclines à prêter de l'argent à des personnes sans emploi ou revenu stable.

Vous n'avez pas encore de revenu ou de situation professionnelle stable ? Il est également utile d'avoir de l'argent sur votre compte d'épargne. Il peut sembler étrange d'emprunter de l'argent alors que vous disposez d'une épargne suffisante, mais il est parfois préférable d'épargner réellement en prévision d'événements et de coûts imprévus.