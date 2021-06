Comment prévenir les cheveux secs ?

Un bon shampooing est la méthode la plus courante pour traiter les cheveux secs, mais ce n'est pas toujours la meilleure approche. Lorsque vous choisissez la manière de prendre soin de vos cheveux, faites attention aux ingrédients des shampooings qui peuvent avoir un effet négatif sur votre cuir chevelu et provoquer sécheresse et cassure des cheveux. Une bonne alimentation joue également un rôle important dans l'apparence et la santé de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Choisissez des aliments qui nourrissent vos cheveux comme les fruits, les baies, la pastèque, les graines de sésame et les noix. Augmentez également votre consommation quotidienne d'huiles alimentaires biologiques naturelles provenant d'aliments sains comme l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, l'huile de sésame, le saumon et le hareng.