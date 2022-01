5 cadeaux à faire figurer sur votre liste de naissance

Au moment d’accueillir un enfant, on se pose de nombreuses questions : De quoi vais-je avoir besoin ? Que faut-il que j’achète avant la naissance ? Qu’est ce qui pourra attendre quelques mois ? et puis il y a aussi la question de la liste de naissance… Cette liste que l’on dresse afin de répondre à question la plus courante posée par les proches : « Comment je peux participer à la naissance de bébé ? ». Sur une liste de naissance, on fait généralement figurer les produits dont on va avoir besoin pour bébé rapidement après la naissance mais dont on peut éventuellement se passer le jour J de l’arrivée de bébé.