« De menuisier à dessinateur en construction »

Grâce à ses formations gratuites, Cefora, centre de formation de toutes les entreprises relevant de la Commission Paritaire 200, aide les chercheurs d’emploi à trouver un job d’employé. Ces formations sont combinées avec un stage et un coaching professionnel. Et ça marche ! 3 chercheurs d’emploi sur 4 ayant suivi une formation chez Cefora trouvent un job d’employé. Gert-Jan a pu réorienter sa carrière grâce à l’une de ces formations !

Malheureux au travail



Après ses secondaires, Gert-Jan a suivi une année de spécialisation en tant que menuisier. Mais lorsqu’il a commencé à travailler dans une entreprise de finition générale, il s’est vite rendu compte que ce travail ne le rendrait pas heureux. « Ce n’était pas pour moi. Je ne pouvais pas imaginer que ce serait ça le reste de ma vie. »



La formation idéale



Gert-Jan a analysé le catalogue de formations Cefora destiné aux chercheurs d’emploi. Il a repéré la formation dessinateur en construction, organisée en collaboration avec le Centre de Compétence ConstruForm, Wallonie Bois et l’Enseignement de promotion social (EPS).



« Cela me semblait parfait : j’aimais dessiner et je m’intéressais à la construction. J’ai donc déposé ma candidature. Il y avait une cinquantaine de candidats, dont 12 ont pu suivre la formation. Heureusement, ma formation technique et mon expérience pratique ont joué en ma faveur lors des tests. Une fois la formation acceptée, je m’y suis consacré à fond. »



La formation a duré 7,5 mois. « Nos formateurs étaient passionnés et possédaient de nombreuses connaissances professionnelles. De plus, l’équilibre entre théorie et pratique était parfait. Tout au long du processus, et même dans mon travail actuel, j’ai toujours pu compter sur le soutien de mon coach. »



Du stage à l’emploi



Gert-Jan a effectué un stage chez Boydens, un bureau d’étude international. « Je me suis retrouvé dans une équipe de collègues hautement qualifiés. J’ai souvent dû demander de l’aide, mais grâce à mon expérience pratique, j’ai également apporté une valeur ajoutée. »



Et maintenant, heureux ? « Sans aucun doute ! Mon travail actuel est un sacré pas en avant. Mon conseil pour les personnes qui stagnent dans leur travail ? Osez changer de cap ! Avec suffisamment de persévérance, vous pouvez accomplir plus que vous ne le pensez. »



Prêt(e) pour un nouveau départ ?



Vous êtes chercheur d’emploi et désirez décrocher un job d’employé ? Alors, choisissez une formation avec stage et coaching professionnel chez Cefora. Découvrez l’offre complète sur www.unjobdemploye.be.