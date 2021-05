Dimitri, le policier bruxellois qui cartonne sur TikTok

Dimitri, alias Zekiel007, est policier à Bruxelles. Il partage son quotidien à travers des courtes vidéos qui cartonnent sur TikTok.

Si vous utilisez TikTok, vous êtes peut-être tombé sur une vidéo de Dimitri. Sous le pseudo Zekiel007, ce policier bruxellois partage son quotidien sur la plateforme. Et ça marche ! Aujourd’hui, il est suivi par plus de 130.000 personnes et ses vidéos cumulent 1,8 million de ‘J’aime’.

« Je voulais surtout humaniser mon métier auprès des gens »

Dans une interview récente accordée à la RTBF, le policier tatoué a expliqué qu’il s’était lancé sur TikTok lors du premier confinement, après l’affaire George Floyd. Son but était notamment de montrer que non, tous les policiers ne sont pas racistes et violents. « Je voulais surtout humaniser mon métier auprès des gens », raconte le jeune homme.

De l’humour, des infos et beaucoup de pédagogie

Dans ses vidéos, il partage son quotidien de policier. Ce lundi, par exemple, il s’est rendu à l’académie de police de Bruxelles (ERIP) pour tester un nouveau simulateur de conduite utilisé pour former les aspirants policiers. Dans une autre vidéo, il présente les différents grades à la police. Parfois, Dimitri joue la carte de l’humour comme par exemple lors qu’il propose une immersion dans une mission importante … aller acheter des donuts.

Voici quelques-unes des vidéos de cet étonnant policier tiktokeur :

@zekiel007 Aujourd'hui me suis rendu à l'académie de police de Bruxelles (ERIP) , j'ai essayé qqu chose de nouveau! Qui savait que cela existait ? ##police ♬ son original – Zekiel0007