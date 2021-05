VIDEO. Une énorme bagarre éclate dans l’aéroport de Londres, trois blessés graves

Une bagarre a éclaté vendredi dans l’aéroport de Londres-Luton. Trois personnes ont été grièvement blessées et 17 autres ont été arrêtées.

Le hall d’embarquement de l’aéroport de Londres-Luton est devenu le théâtre d’une bagarre impressionnante vendredi dernier. Le média anglais TMZ rapporte qu’un passager a insulté une femme pour des raisons que l’on ignore, ce qui a mis en rogne son compagnon. Il aurait alors jeté une bouteille sur l’individu, et la bagarre serait partie de là.

I gather @StansaidAirport is mightily jealous of upmarket alternative Luton right now 🤣 pic.twitter.com/sw9Afi9dwD — starflyergold 💉 (@starflyergold) May 15, 2021

Elle a rapidement impliqué de nombreuses autres personnes, qui ont échangé de nombreux coups, au milieu des passagers, allant même jusqu’à utiliser leurs bagages. Les images de cet aéroport, qui ne sont pas sans rappeler la bagarre entre Booba et Kaaris, sont d’une violence inouïe. En fin de vidéo, un individu finit encerclé par tous les autres et est passé à tabac.

Des hospitalisations

Bilan de cette scène de désolation : quatre personnes sont blessées, dont trois qui le sont gravement et qui ont dû être emmenées à l’hôpital. La police, qui est rapidement intervenue, a arrêté 17 personnes âgées entre 20 et 55 ans. La BBC rapporte que 11 d’entre elles ont été inculpées pour troubles violents et sont dans l’attente de leur jugement, tandis que six autres ont été libérées sans poursuites.

Du côté de l’aéroport, un porte-parole a réagi en faisant part de sa stupéfaction face à une telle conduite et s’est excusé auprès des autres passagers : « Choqué et attristé. Nous adoptons une approche de tolérance zéro à l’égard de la violence et continuons d’aider la police. »