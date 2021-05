Un frère et une sœur se laissent mourir de faim à cause de leurs nombreuses dettes

Un frère et une sœur se sont laissés mourir de faim dans le nord de la France.

C’est une bien triste histoire que relaient ce mardi nos confrères du Parisien, cités par Sudinfo. On y apprend que deux personnes, un frère et une sœur, âgés respectivement de 65 ans et 54 ans, ont été retrouvés morts dans leur habitation de Lens, dans le nord de la France.

Francis était handicapé mental et sa sœur avait également des problèmes de santé. Ils vivaient ensemble dans une petite maison depuis plusieurs années. Mais il y a quelques jours, une voisine, inquiète de ne plus les voir, a alerté les secours. Et les pompiers ont fait la macabre découverte.

Une enquête a été ouverte et les résultats de l’autopsie ont rapidement révélé que Francis et Karine sont morts de faim et de soif.

Famille modeste

Selon nos confrères du Parisien, la vie de cette modeste famille de huit enfants, dont le père était mineur, a été faite de drames. L’an dernier, leur dernière soeur qui était en vie est décédée. Un triste événement venu briser un équilibre déjà instable.

C’est elle qui gérait les finances de la maison. Et depuis, Francis et Karine étaient tombés dans la spirale du surendettement. Selon le Parisien, ils étaient criblés de crédits à la consommation pour acquérir, entre autres, des appareils électroménagers à peine déballés.

« Isolés, déboussolés, soudés jusqu’à l’extrême, Francis et Karine Lampin ont semble-t-il fait le choix radical de partir en cessant de s’alimenter. Ils laissent derrière eux quantité de questions en suspens. Et un sentiment de tristesse infinie », concluent nos confrères.

Le voisinage, qui avait l’habitude de se mobiliser pour les aider, est sous le choc.