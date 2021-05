Peesy, une nouvelle application pour trouver des toilettes publiques à Bruxelles

Une nouvelle application permet de trouver facilement les toilettes publiques bruxelloises.

Depuis ce lundi 17 mai, il est possible de trouver facilement des toilettes publiques à Bruxelles grâce à une application. Son nom ? Peesy! Son principe est extrêmement simple. Vous n’avez qu’à allumer la géolocalisation de votre téléphone et l’application vous montrera les toilettes publiques bruxelloises qui se trouvent à proximité. Il est également possible de filtrer sa recherche pour trouver des toilettes présentant certaine caractéristiques, comme la présence d’une table à langer ou un accès PMR.

« De manière tout à fait inédite, Peesy offre un recensement complet compilant les sanitaires gérés par les différentes communes bruxelloises, les services publics tels que la STIB et la SNCB et enfin Bruxelles Environnement, au niveau régional », assurent les créateurs de l’application.

Grâce à l’application (un site web existe également), les créateurs souhaitent que chacun puisse accéder facilement aux toilettes publiques. « L’’accès à des toilettes publiques, propres et sécurisées est une question de genre et d’inégalités. À Bruxelles, par exemple, seulement environ 60% des sanitaires publics (comprenant toilettes et urinoirs) sont accessibles aux femmes, moins de 25% le sont aux personnes à mobilité réduite, 55% des toilettes sont gratuites et moins de 40% ouvertes 24h/24. La place des femmes et des filles dans l’espace public, mais aussi celle des minorités sexuelles et de genre, des personnes à mobilité réduite et des personnes sans-abri, n’est pas suffisamment prise en compte », indiquent-ils également.