Le secteur du tourisme plutôt satisfait de la réforme des rythmes scolaires

La réforme des rythmes scolaires présenterait a priori plus d’avantages que d’inconvénients pour le secteur touristique, a indiqué le directeur général adjoint de l’ASBL Wallonie-Bruxelles Tourisme, Pierre Coenegrachts, mardi au terme d’une réunion du Conseil du tourisme. Différents secteurs d’activités y étaient représentés et demandent au cabinet de la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) une présentation précise de la réforme.

Cette dernière prévoit des vacances d’été raccourcies de deux semaines dès 2022, et des congés d’automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) doublés. Les vacances estivales dureront donc sept semaines entières, tandis que le congé d’automne, les vacances d’hiver (Noël), le congé de détente et les vacances de printemps (Pâques) s’étaleront respectivement sur deux semaines.

« Ce sera mieux réparti »

Cette réforme ne s’appliquera qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles uniquement, la Flandre et la Communauté germanophone n’entendant pas réformer leurs rythmes scolaires. Selon Pierre Coenegrachts de l’ASBL Wallonie-Bruxelles Tourisme, «sachant que la Flandre constitue une clientèle importante en Wallonie, ça veut dire que l’offre touristique sera plus large» avec des vacances décalées au nord et au sud du pays. «Là où des gîtes, des chambres d’hôtes ou des hôtels doivent habituellement refuser du monde parce que toutes les réservations se concentrent sur une semaine, ici cela élargit les possibilités sur deux semaines. Ce sera mieux réparti», a-t-il affirmé.

Pour lui, la diminution de la durée des vacances estivales n’aura pas énormément d’impact sur le tourisme. Le début du mois de juillet et la fin du mois d’août ne sont pas des périodes pendant lesquelles il y a le plus de demandes de séjours en Wallonie. Elles sont plutôt réservées aux excursions scolaires. Ces activités pourraient d’ailleurs éventuellement se consolider, a-t-il pointé.

«Le point un peu plus négatif serait peut-être que beaucoup d’attractions touristiques et d’établissements horeca travaillent avec du personnel saisonnier. Les étudiants francophones seront disponibles, mais en Wallonie, on recrute souvent des étudiants flamands qui forcément ne seront plus libres pendant toute la période», a-t-il fait remarquer, avant de conclure : «mais ce sont des problèmes techniques à régler, l’important pour le secteur est de pouvoir élargir cette gamme de possibilités de séjours et d’excursions en Wallonie».