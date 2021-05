La SNCB va investir 83,3 millions € dans la gare d’Ottignies

La SNCB a annoncé mardi que son conseil d’administration venait d’approuver le projet de rénovation de l’ensemble du site de la gare d’Ottignies.

L’idée est d’aménager sur place un pôle multimodal avec des parkings pour plus de 1.000 voitures et pour 600 vélos, un nouveau bâtiment voyageurs, des quais couverts entièrement réaménagés, une nouvelle passerelle et une rénovation complète du parvis où se trouve la gare des bus. Une première demande de permis sera déposée dans le courant de 2021, et l’investissement est évalué à 83,3 millions pour la SNCB. Les travaux de rénovation s’étaleront jusqu’en 2029.

Ce projet pour la gare d’Ottignies est conçu sur la base du Master Plan élaboré en concertation avec les autorités locales et régionale. Différentes phases sont prévues. La première correspond au parking situé à l’avenue des Droits de l’Homme, qui devra accueillir un millier de voitures en 2024. Au préalable, le parking des Villas sera aussi étendu et réaménagé. Des parkings pouvant accueillir 600 vélos sont prévus pour favoriser l’intermodalité et les modes doux de déplacement.

Accès PMR

La demande de permis pour le bâtiment voyageur, la passerelle de desserte des quais, la couverture de ceux-ci et le parvis de la gare des bus sera déposée dans le courant de cette année. Les travaux pourraient ainsi s’achever à la fin de 2025. Les nouveaux accès aux quais garantiront aussi une autonomie totale aux personnes à mobilité réduite. Les espaces d’accueil, les quais, les accès et les deux passerelles seront surplombés d’une «couverture d’environ 10.000 m2, légère et ouverte». Cette conception de toit devrait donner une identité à la gare d’Ottignies.

Dans les prochaines semaines, une déclaration d’intention sera signée entre les différents partenaires de cette rénovation globale du site de la gare: la SNCB, Infrabel, l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW), la Région wallonne et la ville d’Ottignies.

«Chaque jour en semaine, plus de 400 trains passent en gare d’Ottignies entre 4h50 et 23h51, pour conduire plus de 22.000 voyageurs vers Bruxelles, Louvain, Namur et Liège», précise la SNCB en se basant sur des chiffres enregistrés avant la crise sanitaire.