« Bonjour mesdames et messieurs »: polémique autour de l’inclusivité dans les trains britanniques

C’est une petite annonce d’un contrôleur de train qui fait beaucoup parler d’elle au Royaume-Uni.

Un utilisateur de la compagnie ferroviaire London North Eastern Railway, qui se considère comme non-binaire, s’est plaint du message d’un contrôleur de train qui a souhaité un bon après-midi aux « dames et aux messieurs » ainsi qu’aux « garçons et aux filles ». « En tant que personne non-binaire, cette annonce ne s’adresse pas à moi », a déploré cet utilisateur de Twitter.

Un message auquel la London North Eastern Railway, qui assure être en faveur de la diversité et de l’inclusion, a répondu. « Je suis vraiment désolé d’entendre cela, Laurence, notre personnel à bord ne devrait pas utiliser un langage comme celui-ci, et je vous remercie de l’avoir porté à mon attention. Veuillez me faire savoir sur quelle liaison vous voyagez et je veillerai à ce que [les agents] restent aussi inclusifs que nous nous efforçons de l’être chez LNER », lui a indiqué la compagnie.

I'm really sorry to see this, Laurence, our Train Managers should not be using language like this, and I thank you for bringing it to my attention, Please could you let me know which service you are on and I will ensure they remain as inclusive as we strive to be at LNER.