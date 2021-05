Accusée par un médecin de maltraiter sa fille handicapée, cette Liégeoise pousse un coup de gueule

La présentatrice Nathalie Van Tongelen a livré un témoignage touchant sur les réseaux sociaux.

La Liégeoise Nathalie Van Tongelen, actrice et animatrice de Studio 100, publie également souvent du contenu humoristique sur son compte Instagram. Mais ce lundi, le cœur n’était pas à la fête à cause d’une altercation avec un médecin. Celui-ci l’aurait accusée devant une salle d’attente d’hôpital remplie de maltraitance envers sa fille handicapée de 4 ans, rapporte Sudinfo.

Cette dernière « ne marche pas, ne parle pas, ne fait pas coucou, ne montre pas du doigt », à cause d’un handicap invisible dont elle avait déjà parlé par le passé. « D’habitude, je fais des vidéos rigolotes car j’essaye toujours de tourner les situations de manière très positives et avec un peu d’humour… et là j’en ai juste ras-le cul », déclare-t-elle dans sa voiture, à la sortie de l’hôpital.

« Une trouille bleue quand je vais chez le médecin »

Elle poursuit : « Je viens de sortir de l’hôpital et je me suis fait littéralement agresser par le médecin que je paie et qui est censé m’aider ! J’ai l’impression de me battre pour ma fille tous les jours, de me battre corps et âme et tripes pour mon enfant. » La raison de la virulente intervention du médecin ? Nathalie n’aurait pas apporté sa fille dans la bonne poussette, ce qui peut être nocif pour ses hanches.

Toutefois, la maman refuse de se faire agresser de la sorte pour cette raison : « Mais il y a juste un moment où, bordel, il faut lire un dossier avant de voir la personne et de la juger. Ce n’est pas possible, je refuse de me faire agresser alors que les médecins sont censés nous aider ! Alors suis-je une horrible personne pour recevoir ce genre d’accusations atroces ? »

« J’en chie depuis 4 ans, c’est dur tous les jours. Je n’ai pas besoin de me faire agresser à l’hôpital et d’avoir une trouille bleue quand je vais chez le médecin pour essayer d’aider mon enfant », dit-elle encore, avant de relativiser en disant que tous les médecins ne sont pas à mettre dans le même panier. Suite à la publication de cette vidéo et aux nombreuses réactions, la Liégeoise a décidé de porter plainte à la médiation hospitalière.