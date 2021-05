Voici la liste des 26 joueurs retenus par Martinez pour l’Euro 2020

Le sélectionneur Roberto Martinez a dévoilé ce lundi à Tubize une liste de 26 joueurs en vue de l’Euro. Un groupe de onze joueurs constitue la liste des réservistes.

« Cela a été compliqué de choisir car de nombreux talents ont évolué ces derniers mois. Nous disposons de plus que 26 joueurs », a lancé Roberto Martinez. « Les joueurs absents de cette liste possèdent un avenir en équipe nationale », a-t-il assuré en rappelant le calendrier chargé des seize prochains mois jusqu’au Mondial 2022.

Witsel sur la liste

Blessé au tendon d’Achille le 11 janvier dernier avec le Borussia Dortmund, Axel Witsel fait bel et bien partie de la liste pour le prochain Euro. Le Liégeois de 32 ans, deuxième Diable le plus capé de l’histoire (110), est un rouage essentiel de la mise en place tactique du technicien catalan, confiant quant à la forme physique de son joueur. « Axel Witsel mérite sa sélection pour tout ce qu’il a fait. D’un point de vue médical, je suis très confiant », a assuré le technicien des Diables Rouges. « Nous prendrons une décision définitive le 11 juin car nous voulons lui donner un maximum de temps nécessaire pour continuer sa revalidation. »

Benteke sélectionné

Dans le compartiment offensif, Romelu Lukaku, récent champion d’Italie avec l’Inter, et Michy Batshuayi, historique N.2 derrière ‘Big Rom’, seront accompagnés par Christian Benteke. C’est le deuxième grand rendez-vous pour le joueur de Crystal Palace, cinq ans après l’Euro 2016. Écarté sur blessure pour le Mondial 2014, il n’avait pas été retenu pour la Coupe du monde 2018. Benteke, qui devance Batshuayi dans la hiérarchie chez les Eagles, reste sur trois sorties ponctuées d’un but en Premier League. Jérémy Doku et Leandro Trossard, qui se sont illustrés lors des derniers rassemblements, figurent aussi dans la sélection, à l’instar, évidemment, du capitaine Eden Hazard et de Dries Mertens. Le feu follet du Stade Rennais, benjamin de la sélection du haut de ses 18 ans, et le joueur de Brighton découvriront les joies d’un premier grand tournoi.

Nacer Chadli finalement retenu

En défense, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen sont les cinq joueurs appelés. Leander Dendoncker, sélectionné au milieu de terrain, peut aussi y évoluer, a souligné Martinez. Timothy Castagne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Nacer Chadli devront s’occuper de l’animation des flancs. Le sort de Chadli, apprécié par le Catalan pour sa polyvalence et depuis longtemps dans le groupe, était incertain. Malgré une saison compliquée marqué par les blessures, le joueur de Basaksehir sera de la partie et le sélectionneur compte sur son expérience. Au milieu de terrain, Dennis Praet et Hans Vanaken feront aussi leur début dans un grand rendez-vous, guidés par les tauliers que sont Kevin De Bruyne et Witsel. Youri Tielemans, qui a pris avec brio ses responsabilités depuis la blessure de Witsel, et Dendoncker, sont aussi présents.

La surprise Matz Sels

Une petite surprise est venue du compartiment des gardiens, où Thibaut Courtois et Simon Mignolet sont accompagnés par Matz Sels. Habituel N.3, Koen Casteels est forfait sur blessure. Le gardien du VfL Wolfsburg va devoir se faire opérer au terme de la saison en Bundesliga. « Ce n’est pas un choix technique mais bien un forfait médical », a déploré Martinez.

Une liste de onze réservistes

Au rayon des recalés figurent, entre autres, Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere, retenus avec les espoirs de Jacky Mathijssen. Les deux joueurs se trouvent malgré tout dans la liste des onze réservistes, au même titre que Thomas Kaminski, Brandon Mechele, Zinho Vanheusden, Jordan Lukaku, Thomas Foket, Albert Sambi Lokonga, Brian Heynen, Alexis Saelemaekers et Adnan Januzaj.

Normalement restreintes à 23 noms pour les grands tournois depuis la Coupe des Confédérations en 2001, les listes des sélectionneurs pour cet Euro peuvent cette fois renseigner 26 noms. Cette modification temporaire, soutenue par de nombreux sélectionneurs, dont Martinez, est motivée par l’apparition éventuelle de cas de coronavirus dans un effectif. En revanche, seuls 23 joueurs devront figurer sur les feuilles de match.

La liste définitive devra être remise pour le 1er juin

Les sélectionneurs ont jusqu’au 1er juin pour soumettre à l’UEFA leur liste officielle des 26. Mais entre cette date et leur premier match, ils pourront librement remplacer un joueur en cas de « blessure ou de maladie sérieuses », attestées médicalement.

Les Diables Rouges se retrouveront à Tubize le 31 mai afin de lancer leur préparation à la grand-messe du football continental. Avant d’entrer dans le vif du sujet, deux rencontres de préparation sont prévues sur la pelouse du stade Roi Baudouin, contre la Grèce (3 juin) et la Croatie (6 juin).

Kevin De Bruyne, qui disputera la finale de la Ligue des Champions le 29 mai, ne rejoindra le groupe que le lundi 7 juin. Reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, l’Euro débutera le 11 juin à Rome par un duel entre l’Italie et la Turquie. Le lendemain, la Belgique entamera son parcours dans le groupe B en défiant la Russie à Saint-Pétersbourg (21h). La phalange de Roberto Martinez affrontera ensuite le Danemark à Copenhague le 17 juin (18h) avant de revenir sur les bords de la Neva pour affronter la Finlande le 21 juin (21h).