Un candidat emblématique de Koh-Lanta a perdu la vie

C’est une triste nouvelle annoncée ce dimanche 16 mai par Denis Brogniart. Bernard Deniaud, candidat de la 12e saison de Koh-Lanta ayant eu lieu en Malaisie en 2012, est décédé à l’âge de 69 ans.

« Bernard est parti pour son dernier voyage avec force et entouré d’amour », peut-on lire sur la page Facebook de l’ancien aventurier. Pour rappel, Bernard Deniaud avait participé à la 12e saison de Koh-Lanta qui se déroulait en 2012 en Malaisie. Cette année-là, c’est Ugo qui était reparti avec les 100.000€.

Vaillant et positif

Il n’a pas fallu longtemps pour que la grande famille de Koh-Lanta rende hommage à l’ancien candidat de l’équipe des « Mawars ». « Très triste d’apprendre le décès de Bernard, aventurier de Koh-Lanta qui avait atteint la finale et l’épreuve d’orientation en 2012 en Malaisie. C’était un homme épris de nature, un grand sportif adepte des défis au long cours. Il avait fait Paris Dakar à trottinette », a notamment tweeté Denis Brogniart.

S’ils n’avaient plus beaucoup de contacts avec Bernard, ses anciens coéquipiers, interrogés par Le Parisien, se souviennent d’une personne « courageuse », « vaillante » et « toujours positive ». « Il ne participait pas à nos week-ends de Koh-pains, entre anciens naufragés. Il avait tourné la page. Mais on s’appelait pour Noël, le jour de l’an et nos anniversaires », explique Nadine. Un an après l’aventure, Bernard lui avait cependant confié qu’il « se battait contre une saloperie de maladie et qu’il se sentait fort ».