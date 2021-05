Les villes 30, une tendance qui gagne toute l’Europe

Dorénavant, la vitesse autorisée dans les grandes villes espagnoles sera limitée à 30 km/h. Cette décision suit une tendance observée un peu partout en Europe ces dernières années, y compris en Belgique. Outre la sécurité routière, ce type de politique permet de diminuer les nuisances sonores et la pollution et favorise le développement des modes de transport alternatifs et électriques.

Selon les villes, cette nouvelle limitation devrait concerner entre 60 et 70% des rues à voie unique, dans les deux sens de circulation. Les routes à deux voies ou plus dans chaque sens verront quant à elles leur vitesse limitée à 50 km/h.

Cette initiative a été prise après des statistiques particulièrement alarmantes en 2019. Cette année-là, il y a eu plus de piétons et cyclistes tués que d’automobilistes en ville, une première ! Cette nouvelle mesure vise donc à réduire les accidents graves. En effet, dans 9 accidents sur 10 où la voiture impliquée roule à plus de 50 km/h, la victime (piéton ou cycliste) perd la vie. Sous 30 km/h, cela n’arrive plus qu’une fois sur dix.

En France, Grenoble, Lille ou encore Nantes ont été des précurseurs, mais aujourd’hui une centaine de villes limitent la vitesse dans leur centre à 30 km/h. À partir de l’été prochain, ce sera au tour de Montpellier, puis d’ici la fin de l’année de Paris, de basculer aux 30 km/h sur la quasi-totalité de leur territoire.