Le fils de Fourniret s’exprime : « il est mort, bon débarras »

Cagoulé et caché derrière ses lunettes de soleil, Sélim, le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier, est apparu cette semaine sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Il a accepté de s’exprimer sur la mort de son père. Le violeur et tueur en série est décédé lundi dernier à 79 ans, emportant ses secrets dans sa tombe.

Comment a-t-il appris la mort de son père ? « J’ai reçu une notification sur mon téléphone », explique-t-il à Cyril Hanouna. Une notification qui disait « Michel Fourniret sous respirateur, pronostic fin de vie engagé ». « Quelques heures après, j’ai reçu une notification pour me dire qu’il était mort », ajoute-t-il.

« La fosse commune c’est très bien »

Oli Porro Santoro, journaliste qui accompagnait Sélim sur le plateau, précise que la police a contacté le jeune homme pour lui demander s’il acceptait de prendre en charge les frais de sépulture. Réponse de l’intéressé : « La fosse commune est très bien. »

Pour Sélim, ce décès serait plutôt « un soulagement » : « Je suis soulagé comme certainement, je l’espère, les proches des victimes connues. Mais je suis désolé pour les familles des victimes non retrouvées. » Et d’ajouter que ce décès « fait des frais en moins pour le contribuable. Il est mort, bon débarras. »

Monique Olivier, elle aussi « soulagée »

Michel Fourniret aurait-il parlé un jour ? Son fils n’en a pas la moindre idée, constatant que l’Ogre des Ardennes s’est contenté de balader les enquêteurs et la justice tant et plus. Quant à Monique Olivier, Sélim estime qu’elle « va faire profil bas. Elle ne va pas parler, elle va rester tranquille dans son coin ».

Pourtant, Monique Olivier est bel et bien sortie du silence dans le cadre de la disparition d’Estelle Mouzin, disparue en 2003, donnant des indications aux enquêteurs qui tentent, depuis, de retrouver le petit cadavre. En vain jusqu’ici. Oli Porri Santoro a son idée sur ces déclarations tardives. « Ce qu’elle espère, on l’a tous deviné, c’est une réduction de peine », déclare-t-il. « Mais quel crédit apporter à ce qu’elle raconte ? Il faut faire très attention à ce qu’elle raconte ! Parce que ce qu’elle veut, c’est sortir. » Même si, concède le journaliste, elle doit être soulagée elle aussi par le décès de son ex-époux.