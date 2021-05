Vaccination : voici comment multiplier vos chances d’obtenir une place via Qvax

Depuis début avril, tous les Wallons de plus de 18 ans voulant se faire vacciner sont invités à s’inscrire sur la liste de réservistes Qvax. Ils peuvent ainsi bénéficier en dernière minute des doses non utilisées dans les centres de vaccination. Certaines petites astuces permettent d’augmenter drastiquement le nombre de chances d’être appelé pour un rendez-vous, souligne Sudinfo ce samedi.

Le nouvel outil QVAX a été développé afin d’utiliser chaque dose de vaccin disponible alors que quotidiennement, dans chaque centre, certaines injections ne sont pas utilisées à la suite d’annulations de dernières minutes ou de personnes qui ne se sont pas présentées.

Concrètement, les personnes volontaires à la vaccination de plus de 18 ans peuvent s’inscrire depuis le 6 avril sur le site www.qvax.be. Plusieurs informations sont requises parmi lesquelles le numéro de registre national, ainsi que vos disponibilités. La personne est alors contactée par son centre de vaccination lorsqu’une possibilité de se faire vacciner se présente.

« Le système ne fonctionne pas suivant la règle du premier arrivé, premier servi. L’ordre de distribution suit les règles mises en place par les autorités : à savoir, par ordre décroissant d’âge », explique Frank Robben, responsable informatique du gouvernement fédéral qui participe à la campagne de vaccination.

Malgré votre inscription, vous n’avez toujours pas été contacté depuis le 6 avril ? Voici deux « trucs » pour améliorer vos chances :

1) Vérifiez bien chaque semaine que vous êtes toujours inscrit

Chaque semaine, retournez sur le site et vérifiez que vos plages de disponibilité sont toujours actives. Il peut y avoir un bug parfois.

2) Sélectionnez tous les centres et… toutes les plages horaires !

Depuis le début, les autorités précisent que le système demande une certaine réactivité puisque sans réaction de la personne convoquée « dans la demi-heure », l’invitation à se faire vacciner est envoyée à quelqu’un d’autre. Or, cela ne veut absolument pas dire que vous devez vous rendre au rendez-vous « dans la demi-heure ». Cela veut dire que vous avez… une demi-heure pour sélectionner votre lieu de rendez-vous et la plage horaire. Et vous pouvez parfois sélectionner un rendez-vous… le lendemain. Bref, vous avez souvent le temps de vous organiser. Du coup, n’hésitez pas à sélectionner toutes les plages horaires et tous les lieux pour multiplier vos chances !