Une aide-soignante apprend sur Zoom qu’elle vient de gagner 35.000€ à la loterie

Vicky, une mère de famille de 32 ans, a reçu un appel qui allait changer sa vie : via Zoom, cette aide-soignante a appris qu’elle avait empoché une coquette somme à la loterie.

Vicky a dans un premier temps appris qu’elle était gagnante quand elle a entendu que son code postal était cité. Mais c’est seulement lorsque l’ambassadeur de la People’s Postcode Lottery, Matt Johnson, l’a appelée sur Zoom, qu’elle a appris le montant de son gain !

Quand Matt a révélé le montant à Vicky, elle n’y croyait pas : « Oh mon dieu ! Vous êtes sérieux ? Merci beaucoup, c’est incroyable ! », s’est exclamée la trentenaire, qui venait de remporter la très belle somme de 34.838 €!

Vous pouvez visionner la vidéo ici.

Avec cet argent, Vicky a prévu d’emmener ses deux enfants, âgés de six et huit ans, à Disneyland, lorsque cela sera à nouveau permis. Selon les informations du Mirror, elle a également l’intention de faire des frais pour sa maison, qu’elle habite avec son mari et leurs deux enfants. « Nous voulions un bain à remous. J’aurais dû travailler des nuits et des jours supplémentaires pour économiser et maintenant je peux vraiment l’obtenir, je suis tellement excitée », a déclaré Vicky lors de l’appel sur Zoom.