Mel B, l’ancienne Spice Girl met son passé en scène dans une vidéo choc contre les violences conjugales

La chanteuse et ancienne Spice Girl Mel B a vécu l’enfer pendant dix ans. Tout au long de son mariage avec Stephen Belafonte, elle a été victime de violences conjugales. Son histoire, ainsi que celle que bien trop d’autres ont vécue, elle a choisi de la porter à l’écran dans une campagne de sensibilisation, alors que le confinement a exacerbé les violences domestiques.

Mel B, la célèbre membre des Spice Girls, a été victime d’un mariage abusif pendant dix longues années. Dans les colonnes du Sun, elle a confié qu’elle ne pensait jamais pouvoir retrouver un homme avec qui elle entretiendrait une relation saine. Mais heureusement pour elle, elle a fini par retrouver l’amour avec un homme « différent des autres ».

Marquée par cette relation violente et toxique, Mel B a partagé cette expérience dans le cadre d’une campagne contre les violences conjugales. « Si quelqu’un s’approchait trop de moi, mes cheveux se dresseraient, encore maintenant dans la vie de tous les jours, je suis tellement criblée de traumatismes », explique la Spice Girl de 45 ans. Malgré tout cela, elle a trouvé « un moyen de s’en sortir » : « Il faut quelqu’un de très gentil, compréhensif et patient pour vous aider à sortir de ce cycle indésirable dans lequel vous craignez de revenir. Vous pouvez avoir une relation aimante et bienveillante. Cela prend juste beaucoup de temps et beaucoup de confiance », ajoute-t-elle.

Mel raconte qu’il est important que la personne avec qui elle est comprenne son passé, bien que ça soit « vraiment difficile pour un homme, en particulier pour quelqu’un qui n’a jamais été violent avec une femme ». Il est important de construire de nouvelles bases, car comme l’explique Mel, chez une femme qui a été violentée, ces bases sont détruites. Mais aujourd’hui, elle est enfin sereine dans sa relation, car elle vit avec un homme qui la rend heureuse tout simplement.

Un calvaire porté à l’écran

En 2018, la Spice Girl a publié son livre « Brutally Honest », qui raconte sa vie aux côtés de l’homme qui l’a maltraitée, Stephen Belafonte. C’est dans le cadre de la campagne « Save our Shelters » du Sun, qui agit pour les femmes victimes d’abus, que Mel B a témoigné. Elle a également collaboré avec le compositeur classique Fabio d’Andrea pour lancer un clip vidéo de sensibilisation, intitulé « Love Should Not Hurt ».

La quadragénaire explique que le producteur de cinéma Stephen Belafonte, qui fut son bourreau, a commencé à abuser d’elle dès leur nuit de noces en 2007. C’est là qu’il a commencé ce « règne de terreur » qui durera dix ans. Son ex-mari l’a maltraitée également au niveau émotionnel, la qualifiant de « moche », de « salope », de « grosse », de « stupide », de « chienne sans valeur », etc. Dans son ouvrage, Mel B raconte comment elle a été isolée de ses amis et de sa famille et comment elle a perdu toute estime d’elle-même. C’est là qu’elle a sombré dans la drogue et la boisson. Elle a même tenté de se suicider à la veille de la finale de X Factor en 2014.

Ce long combat a pris fin en 2018, quand elle a divorcé de Belafonte, avec qui elle a une fille, Madison, âgée de neuf ans. Pour réaliser cette vidéo de sensibilisation, Mel a discuté avec des femmes, des survivantes de violences conjugales. L’impact du confinement sur les femmes victimes d’abus y est également évoqué. La vidéo met en scène la Spice Girl, vivant dans une belle grande maison, alors que derrière, elle est victime d’abus. On la voit être jetée au sol, étranglée et frappée. Le calvaire qu’elle et bien trop d’autres femmes ont vécu ou vivent.

« Ce sont des choses qui se produisent réellement »

Mel B explique qu’elle a voulu que la vidéo soit la plus réaliste possible : « J’ai regardé tous les courriels que j’ai reçus de femmes qui ont lu mon livre et en ai sélectionné quelques-uns pour m’aider à jouer. Que ce soit le crachat ou l’étranglement, ce sont des choses qui se produisent réellement. Ce n’est pas seulement mon histoire, ce sont toutes ces histoires de femmes », raconte la mère de famille.

Bien que Mel B soit maintenant sortie de cet enfer, elle vit très mal la garde partagée de sa fille avec Belafonte, car elle se voit séparée de Madison pendant plusieurs mois à chaque fois. « J’ai un enfant que mon agresseur m’a enlevé avec l’aide du système judiciaire », confie encore Mel.

Cette souffrance qu’elle a vécue durant dix ans, Mel voudrait s’en servir pour l’éducation de ses trois enfants, dont sa fille Angel Iris Murphy Brown, âgée de 14 ans, qu’elle a eue avec Eddie Murphy et son autre fille Phoenix Chi Gulzar, âgée de 22 ans, qu’elle a eue avec Jimmy Gulzar : « Tout ce que je peux faire, c’est donner de l’amour à mes enfants et m’assurer qu’ils traitent les gens comme ils aimeraient être traités. Une chose interdite dans ma maison est de crier. Si quelqu’un veut crier, il doit aller se promener ou respirer. Ma maison a été pleine de cris pendant dix ans, alors mes enfants doivent juste pouvoir parler. J’essaye également de leur apprendre la confiance intérieure. Personne ne devrait vérifier votre téléphone ou vous forcer à parler. Personne ne devrait contrôler ce que vous portez, comment vous agissez ou quand vous voyez un ami », explique Mel.

Si vous êtes victime de violences sexuelles ou concerné.e par la problématique, vous trouverez une écoute anonyme, bienveillante, ainsi que du soutien et des réponses à vos questions sur la ligne de SOS Viol (au numéro gratuit 0800/98.100 ou par mail à l’adresse [email protected]).

En cas de violences conjugales, le numéro vert 0800 30 030 est une ligne d’écoute spécialisée, confidentielle et gratuite. Elle n’est pas un service d’urgence (pour les urgences, le 112).

Si vous connaissez une victime d’abus sexuels, les informations sur cette page vous permettront de l’aider.