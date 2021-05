Jaden Smith ouvre un restaurant gratuit pour les sans-abris

Après avoir ouvert un premier « food truck solidaire » en 2019, Jaden Smith, le fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith, s’apprête à inaugurer un restaurant dans lequel les personnes sans-abri seront servies gratuitement.

Jaden Smith est un artiste au cœur en or et il le prouve une fois encore. Acteur, rappeur et mannequin, il s’apprête à ouvrir un restaurant végétalien et solidaire situé à Skid Row, l’un des quartiers les plus pauvres de Los Angeles.

Chacun pourra pousser la porte de l’établissement et les personnes sans domicile fixe seront servies gratuitement. « Si vous n’êtes pas sans abri, non seulement vous devez payer, mais vous devez payer plus que la valeur de la nourriture pour pouvoir payer pour la personne derrière vous », explique Jaden Smith.

Un mouvement qui grandit

Ce n’est pas la première aventure alimentaire et solidaire dans laquelle s’embarque le fils de la star Will Smith. Durant l’été 2019, il avait lancé un projet de Food truck distribuant de la nourriture végane et gratuite à ceux qui étaient dans le besoin. Ce food truck solidaire sillonnait les quartiers pauvres de la cité des anges. Des équipes de volontaires distribuaient gratuitement des repas aux plus démunis.

« Le ‘I Love You Restaurant’ est un mouvement qui consiste à donner aux gens ce qu’ils méritent. De la nourriture saine, végane, pour tous. Nous lançons le premier food truck à LA, gardez l’œil ouvert car ce n’est que le premier d’une longue série », avait-t-il annoncé.

À tout juste 22 ans, Jaden Smith s’est à plusieurs fois démarqué par son investissement pour aider ceux qui sont dans le besoin. Durant la pandémie, il a fourni masques, gel hydroalcoolique et vêtement aux sans-abris de Skid Row. L’année précédente, il avait lancé « The Water Box », un système de filtration de qui permet de fournir de l’eau aux régions qui souffrent parfois de sécheresses.