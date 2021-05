À 13 ans, Joe a failli être paralysé à cause d’une énorme tumeur: il ne voulait pas inquiéter ses parents

Les parents de Joe, 13 ans, ont commencé à s’inquiéter lorsque leur fils s’est mis à marcher « bizarrement ». Quand les médecins leur ont annoncé le diagnostic, ils ont bien cru le perdre pour de bon.

Joe Grundy avait 13 ans lorsque sa famille a remarqué qu’il effectuait « bizarrement » des choses du quotidien. « Lorsque Joe prenait un verre pour boire, il utilisait ses deux mains » déclare son père au Mirror. « Nous lui avons demandé pourquoi il utilisait les deux mains et il a fait un véritable effort pour n’en utiliser qu’une seule. »

D’abord discret, le phénomène s’est accentué de plus en plus au fur et à mesure des semaines. « Nous avons remarqué que lorsqu’il faisait du vélo, il n’était plus aussi rapide qu’avant, plus aussi fort. Lorsque nous marchions, j’ai remarqué qu’il avait du mal à monter les marches. » Mais le garçon ne voulait visiblement pas en parler à ces parents, ne souhaitant pas les inquiéter.

« Nous avons cru le perdre »

Mais un jour, ils ont pris rendez-vous à l’hôpital pour vérifier que leur fils n’a pas un problème neuromusculaire. Une IRM a révélé une tumeur énorme dans la colonne vertébrale. Bien que bénigne, elle avait grandi pendant des années au point de pousser la moelle épinière du garçon contre l’arrière de sa colonne. Le chirurgien ne pouvait pas croire que Joe bougeait encore comme il le faisait.

En entendant la nouvelle, la famille est bouleversée. « Je vais être honnête, nous avons cru que nous avions perdu notre fils. La tumeur était si grosse qu’elle s’enroulait autour de la moelle épinière et de l’artère principale qui alimente le cerveau. » Mais après une opération de dix heures et demi, les chirurgiens de Alder Hey, à Liverpool, ont réussi à enlever la tumeur et cinq jours plus tard, Joe sortait de l’hôpital.

Conscient que les médecins ont sauvé la vie de son fils, Paul Grundy a organisé une collecte de fond pour soutenir l’hôpital pour enfants.