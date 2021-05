Les meilleurs endroits pour bruncher en terrasse en Belgique

Les terrasses sont bien installées et le soleil pointe timidement le bout de son nez: pour en profiter un maximum, rien de mieux qu’un brunch pour bien démarrer la journée! Voici nos adresses coup de cœur pour un brunch gourmand en terrasse.

Oma: comme chez Mamy

Chez «Oma», vos papilles découvrent une cuisine belge familiale, façon «grand-mère». Dans ce resto Saint-Gillois, tout est préparé sur place à base de produits frais, de saison et locaux. Que vous soyez plutôt amateur de sucré ou de salé, vous trouverez forcément votre bonheur, et à prix tout doux. On vous conseille vivement d’essayer leur délicieux thé pour accompagner vos pâtisseries faites maison (comme tout le reste d’ailleurs).

Rue Jourdan 129, 1060 Saint-Gilles

Woodpecker: brunch à toute heure

Les meilleurs œufs Bénédicte de la capitale (voire du pays?), vous les trouverez dans les restaurants de la Woodpecker family. Servis sur de délicieuses gaufres salées, nappés d’une sauce sensationnelle et accompagnés d’une limonade maison… On en raffole! Après cette assiette copieuse, on craque pour les pâtisseries et l’une des délicieuses boissons chaudes de la carte. Le plus pour ceux qui ne se contentent pas du brunch du dimanche: les quatre établissements de la Wp family sont ouverts tous les jours et servent les brunchs à toute heure!

Rue Marche aux Poulets 47, 1000 Bruxelles

Campo: un écrin vert au centre-ville

Dans le quartier du Châtelain, «Campo» vous propose un buffet à volonté, alliant mets salés et plaisirs sucrés. On déguste ces délicieuses assiettes aux saveurs du monde en terrasse, un véritable havre de paix en plein centre-ville!

Place du Châtelain 19, 1050 Ixelles

Brunch rosé chez Pigalle Délice

Dans la cité du Doudou, c’est chez Pigalle Délice que l’on s’arrête. La terrasse est à l’image de l’intérieur au style boudoir: tout en rose. Pigalle Délice nous ravit avec ses assiettes ultra-soignées garnies de gaufres, bagels, pancakes… Et bien sûr leurs incroyables donuts!

Rue de Nimy 92, 7000 Mons.

Grand Maison: l’institution liégeoise

À Liège, le rendez-vous du dimanche après un passage sur la Batte, c’est sur la terrasse orientée plein sud de chez Grand Maison. Pancakes, œufs, fruits et légumes de saison: les assiettes sont toujours bien garnies et le café d’une qualité hors pair dans ce bistrot plein de vie. Avec une carte qui change toutes les semaines, c’est à chaque fois une nouvelle découverte!

Quai de la Goffe 37, 4000 Liège

Les saveurs du Canada au Quebec Café

C’est l’un des incontournables de la cité principautaire, à quelques minutes du Laveu. Comme son nom l’indique, le Canada s’invite dans votre assiette au Quebec Café: pancakes, bacon, pains dorés… le tout, évidement, nappé de sirop d’érable et servi avec de délicieux muffins! L’idéal pour un brunch dominical avec les enfants.

Cour St-Gilles 34, 4000 Liège

Bistro Bisou: simplicité et qualité

Parfaitement situé dans le piétonnier de Namur, c’est à la chaleureuse terrasse du Bistro Bisou que l’on s’arrête le dimanche matin. Sur la carte, on découvre des plats inspirés du bistro traditionnel et confectionnés avec des ingrédients de qualité, issus des meilleurs fournisseurs de la région.

Rue des Fossés Fleuris 44/46, 5000 Namur

Chez Epicure, le brunch qui sort de l’ordinaire

Pour un brunch du samedi dans le Namurois, on fonce chez Epicure. Locaux, de saison et faits maison, les mets sont originaux et mettent nos papilles en émoi. Une carte est variée et surprenante pour un brunch à volonté hypra-gourmand.

Rue du Marché au Chanvre 3, 5000 Namur