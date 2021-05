Elle découvre le corps sans vie de sa meilleure amie… et lui vole sa carte de crédit : «elle me devait de l’argent»

Après avoir retrouvé son amie morte à son domicile, une britannique de 32 ans s’est emparée de sa carte bancaire pour s’offrir un McDo’ et retirer du liquide. Pour sa défense, elle a expliqué que son amie « lui devait de l’argent ».

En mars 2019, Terrilee Yates trouve son amie Jane décédée dans sa maison de Swinton, au Royaume-Uni, et appelle immédiatement les urgences.

Seulement quatre heures plus tard, la carte bancaire de la pauvre femme décédée est utilisée dans un McDonald’s, rapporte le Mirror. 30 minutes après, elle est de nouveau utilisée dans un supermarché pour retirer 300 livres sterling (348 €) et des cartes à gratter.

« J’avais sa permission »

Rapidement repérée, Terrilee Yates est interrogée par la police. Elle a alors déclaré qu’elles étaient toutes les deux des consommatrices de drogue et qu’elles avaient accès aux coordonnées bancaires et aux codes PIN de chacune, explique le Manchester Evening News. Elle aurait affirmé que son amie lui devait 300 livres sterling et qu’elle lui avait donné la permission d’obtenir l’argent avant sa mort.

Terrilee Yates, 32 ans, a plaidé coupable pour fraude par fausse déclaration et elle a été condamnée à 18 mois de travaux d’intérêt généraux, 180 heures de travail non rémunéré, 30 jours d’activités de réinsertion et à suivre un programme de désintoxication de 12 mois.

Elle avait déjà été condamnée plusieurs fois pour malhonnêteté, vol qualifié et vol à l’étalage.