« Coyotes » : meurtre chez les scouts

La nouvelle série belge «Coyotes» débarque ce dimanche 16 mai (20h50) sur La Une. Un thriller à la fois sombre et léger dans l’univers du scoutisme.

Kevin (Louka Minnella), un ado à problèmes violenté par son père, arrive dans la patrouille des Coyotes où il retrouve son pote Furet (Kassim Meesters). Un soir, Kevin décide de s’échapper du camp et rencontre Marie (Dara Tombroff), dont il va tomber follement amoureux. L’adolescent va alors vivre une nuit hallucinante, découvrir un cadavre et revenir au camp avec des… diamants! Déterminé à changer sa vie, ce que Kevin ignore, c’est que les pierres précieuses appartiennent au dangereux douanier Moyersoen (l’excellent Steve Driesen).

Comédie noire

Notre avis sur cette nouvelle série belge, signée Vincent Lavachery, Axel du Bus et Anne-Lise Morin, est assez mitigé. On a d’abord été agréablement surpris par l’univers sombre et la tension installés dès les premières secondes. Le cadre est original. Par rapport aux séries belges précédentes, on reste dans les forêts ardennaises mais l’univers du scoutisme apporte une dimension supplémentaire, plus légère. Ce qui vient détendre l’atmosphère par moments. Le casting, composé majoritairement de jeunes talents, est lui aussi convaincant. Même si le jeu des «seniors» nous a davantage séduits.

Scénario improbable

Là où le bât blesse, c’est au niveau du scénario. Plus on avance dans l’histoire, plus il devient improbable. On comprend la volonté des créateurs de vouloir sortir des sentiers battus et d’apporter un peu de folie à une classique histoire de meurtre dans les bois. Mais le résultat donne un effet brouillon et peu crédible. Dommage car tous les ingrédients étaient réunis pour une belle comédie noire à la sauce belge sur le passage à l’âge adulte.