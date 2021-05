Benjamin Castaldi contaminé par le coronavirus malgré la vaccination

Cela fait un petit temps que l’animateur n’est plus apparu sur le plateau de « Touche pas à mon poste ».

Ce vendredi 14 mai, c’est un message assez surprenant que Benjamin Castaldi a posté en story Instagram. Absent de « Touche pas à mon poste » depuis plusieurs jours, le chroniqueur a donné des explications pas très rassurantes : « Les amis ! Malgré une vaccination AstraZeneca il y a deux mois, j’ai contracté la Covid… Ceci explique pourquoi je suis absent de Touche pas à mon poste ! Je serai de retour si tout va bien jeudi prochain ! Si mon test est passé négatif ! Prenez soin de vous et respectez les gestes barrière », a-t-il écrit.

En début de semaine, Cyril Hanouna avait expliqué que Benjamin Castaldi était absent car il était « cas contact », rapporte Sudinfo : « Benjamin Castaldi n’est pas là aujourd’hui parce qu’il est cas contact. Une de ses femmes a la Covid, il est en train de faire des analyses pour savoir laquelle. On sait que vendredi il était avec Flavie Flament, samedi je crois que c’était Vanessa… Voilà, donc on ne sait pas. Et on embrasse Aurore Aleman bien sûr, sa femme actuelle et on espère que ce n’est pas elle », avait déclaré l’animateur avec humour.