À 24 ans, Geoffrey a passé 22 jours dans le coma à cause du coronavirus

Un Belge de 24 ans a passé 22 jours dans le coma à cause du coronavirus. Aujourd’hui, il n’a toujours pas retrouvé une vie normale.

Les experts n’ont cessé de le répéter au cours des derniers mois, les patients touchés par le coronavirus en Belgique sont de plus en plus jeunes. Et Geoffrey Verhaeghe, 24 ans, est la preuve que l’infection à la Covid-19 peut avoir des conséquences graves chez personnes en bonne santé.

En mars, Geoffrey Verhaeghe a été le plus jeune patient à avoir besoin d’une assistance à la fois cardiaque et respiratoire dans l’hôpital où il a séjourné, à Louvain. Il faut dire que le jeune homme a été touché de plein fouet par le corona.

C’est début mars que le jeune habitant de Wevelgem a commencé à se sentir mal et a été se faire tester. Rapidement, son état de santé s’est détérioré et une hospitalisation a été nécessaire. Et alors qu’il se pensait, comme de nombreuses personnes, invincible, Geoffrey a finalement passé 22 jours dans le coma, rapporte Sudinfo.

« La Boum vraiment nécessaire » ?

Aujourd’hui, il a pu quitter l’hôpital pour poursuivre sa revalidation. Et il veut profiter de son histoire pour mettre en garde les autres jeunes : « La Boum, est-ce que c’est vraiment nécessaire. Je me suis battu pour ma vie. Je ne le souhaite à personnes. Et quand je vois ce que certains jeunes font, c’est malhonnête ».

Car Geoffrey est bien placé pour savoir que le coronavirus peut frapper tout le monde. « Je dois encore prendre des médicaments pour ralentir mon rythme cardiaque, et j’ai besoin de quelque chose pour dormir. J’ai l’impression d’être un bébé, et mentalement c’est difficile ».

Geoffrey, qui ne sait toujours pas mettre ses chaussures tant il est faible, est attendu lundi dans un centre de revalidation.