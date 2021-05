Marc Van Ranst critique les mesures prises par le Comité de concertation

Après les annonces du Codeco et le plan du déconfinement en Belgique, le virologue Marc Van Ranst se dit inquiet.

Ce jeudi, Marc Van Ranst accordait une interview dans les colonnes du Morgen. L’occasion pour le virologue flamand de revenir sur les décisions qui ont été prises lors du dernier Codeco.

« Le Comité de concertation prend des risques »

Selon lui, « le Comité de concertation prend des risques ». « Ce risque n’est peut-être pas aussi élevé si tous les feux restent au vert. Si l’occupation des soins intensifs passe vraiment sous les 500 lits d’ici juin (…) Ma plus grande critique à l’égard du Comité de concertation est que le seuil de 500 lits en unité de soins intensifs ne sera pas abaissé davantage comme condition pour les assouplissements de juillet et août. D’ici là, nous devrions être bien en-dessous des 500 lits en soins intensifs », a-t-il détaillé.

« Il est possible de vivre avec de nombreux variants »

L’expert s’est également exprimé sur les mutations du coronavirus, qu’il juge « logique ». Leurs effets sont cependant inquiétants : « Cela conduit-il à des patients plus gravement malades et à des admissions en soins intensifs ? Cela nuit-il à l’efficacité de nos vaccins ? Sinon, il est possible de vivre avec de nombreux variants ».

Il estime que le variant indien deviendra dominant chez nous

Contrairement à Piet Maes, Marc Van Ranst estime que le variant indien devrait devenir dominant en Belgique. « Au Royaume-Uni, il est déjà en hausse. Et la même chose peut nous arriver. D’autant plus que, quelle que soit la façon dont on voit les choses, d’ici l’été, nous allons échanger des variants », a-t-il expliqué.