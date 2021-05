Hélène Ségara se confie sur sa maladie: «La moitié du métier s’est détourné de moi»

La chanteuse Hélène Ségara s’est confiée sur sa maladie et la manière dont de nombreuses personnes lui ont tourné le dos.

Ce mercredi, Thomas Sotto recevait Hélène Ségara dans l’émission RTL Soir. La chanteuse, qui est atteinte d’une dégénérescence maculaire irréversible, est notamment revenue sur sa maladie. « Il faut que je sois forte et que j’apporte ce message aux gens, rien n’est insurmontable », a-t-elle déclarée.

Hélène Ségara a expliqué que de nombreuses personnes du show-business ne l’ont plus regardée du jour au lendemain. « Beaucoup de gens m’ont tourné le dos au moment le plus critique, c’est-à-dire, au début, quand les choses ont démarré et qu’on était vraiment désarmés. On m’a annoncé des diagnostics très graves et à ce moment-là, la moitié du métier s’est détourné de moi en pensant que j’étais foutue », a-t-elle racontée.

La chanteuse française a néanmoins traversé cette épreuve. Le 11 juin prochain, elle sortira « Karma », un album qu’elle a auto-produit et qui parlera notamment de spiritualité.