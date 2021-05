Qu’est-ce qui est ouvert ce jeudi 13 mai, jour de l’Ascension ?

Jour de l’Ascension, ce jeudi 13 mai 2021 est un jour férié en Belgique. Voici le point sur les magasins et services qui sont ouverts et ceux qui sont fermés aujourd’hui.

Les magasins et les supermarchés

Comme chaque année, seuls les supermarchés indépendants ou franchisés risquent d’ouvrir en ce long week-end de l’ascension. Voici une liste non exhaustive des magasins qui sont ouverts ce jeudi 13 mai.

Si les magasins Delhaize sont fermés, certains AD et Proxy ainsi que certains Shop&Go sont accessibles aujourd’hui, surtout en matinée. L’enseigne propose de découvrir la liste des magasins ouverts sur son site internet ici.

Même principe chez Carrefour où les hypermarchés et supermarchés restent fermés. Par contre, la plupart des magasins franchisés Carrefour Market ou Carrefour Express, en fonction du désir des gérants, permettent des achats en ce 13 mai. Découvrez ces magasins ouverts exceptionnellement sur le site de l’enseigne ici.

Les grandes surfaces Colruyt n’ouvrent pas aujourd’hui, tous comme les enseignes Okay. Par contre, certains magasins Spar indépendants devraient être ouverts, selon la volonté des gérants, les horaires étant disponibles ici.

Chez Match et Cora, les hypermarchés et supermarchés sont fermés mais les magasins habituellement ouverts le dimanche le sont probablement aujourd’hui. Les magasins Aldi, Macro et Lidl sont, eux, fermés, contrairement aux Intermarché. Découvrez les horaires d’ouverture de ceux-ci ici.

Ikea et les pharmacies sont fermés

Concernant les autres grandes enseignes, les magasins Ikea sont fermés durant toute la journée. La majorité des centres commerciaux de Wallonie et de Bruxelles restent également portes closes.

Enfin, les pharmacies sont également fermées, comme lors de chaque jour férié. Il faudra donc se tourner vers les pharmacies de garde en cas de besoin.

Horaires du dimanche pour la Stib et la SNCB

Les sociétés de transport en commun bruxelloise Stib, flamande De Lijn et ferroviaire SNCB adaptent leurs services durant le week-end de l’Ascension, tandis que Bpost fermera ses bureaux jeudi et vendredi. Quant aux banques, elles garderont portes closes durant ce long week-end.

Sur les réseaux Stib et De Lijn, les véhicules adopteront jeudi, jour de l’Ascension et donc férié, les horaires d’un dimanche. Les deux sociétés feront ensuite « le pont » vendredi, réduisant leur offre à un jour de vacances scolaires. Les samedi et dimanche suivront l’horaire habituel d’un week-end.

Du côté de la SNCB, les trains rouleront jeudi selon l’horaire du dimanche. Vendredi, les trains qui circulent aux heures de pointe matinale et du soir seront supprimés. Pas de changement en revanche les samedi et dimanche par rapport à un week-end normal.

Les usagers des transports en commun sont invités à planifier leur voyage via le site ou l’application mobile de leur société de transport.

Les banques et les bureaux de poste

Quant à Bpost, elle ne distribuera jeudi ni courrier, ni colis, journaux ou magazines. Tous les bureaux de poste seront en outre fermés, comme les points d’enlèvements et les centres MassPost. Seuls les distributeurs automatiques de colis seront opérationnels, mais ils ne seront pas réapprovisionnés pendant le jour férié, précise l’entreprise postale. Vendredi, les bureaux garderont portes closes mais le reste des services sera accessible : la livraison de courrier, colis, journaux et magazines sera assurée normalement, les « points poste » et « points colis » ouvriront selon leurs heures d’ouverture spécifiques, les distributeurs de colis seront opérationnels, tandis que le Bpost contact center sera également joignable.

La fédération du secteur bancaire Febelfin ajoute pour sa part que les banques seront généralement fermées tout au long de ce week-end étendu, bien que des exceptions puissent être observées ci et là.

Inutile d’aller à Walibi ce jeudi

Enfin, le parc d’attractions Walibi est ouvert. Néanmoins, il affiche complet. Ce jeudi, mais aussi vendredi et samedi, les réservations sont complètes et seuls les visiteurs ayant déjà réservé leur billet ainsi que les abonnés pourront accéder au parc.