L’entraide apparue lors de la pandémie va-t-elle durer ?

L’aide entre voisins, apportée notamment aux personnes âgées isolées, a progressé pendant la crise sanitaire mais la crainte d’une « usure » de la solidarité voire d’une « fracture » entre générations demeure chez beaucoup d’acteurs associatifs.

« Des portes se sont ouvertes mais vont-elles le rester ? » s’interroge Armelle Le Bigot Macaux, présidente de l’Ecole des grands-parents européens (EGPE), une association qui veut promouvoir le rôle des grands-parents et le lien entre générations.

Les initiatives en direction des aînés ont fleuri

Prendre des nouvelles, faire les courses, conduire à des rendez-vous: les initiatives en direction des aînés ont fleuri dès les premières semaines de la crise du Covid-19, qui a imposé un confinement strict et tenu les familles éloignées de leurs proches.

Isabelle Sénécal, responsable du pôle plaidoyer au sein des Petits Frères des pauvres, constate « qu’il y a eu une solidarité forte au premier confinement envers les personnes les plus âgées », un peu moins à l’égard des aînés de 65-85 ans, « un peu oubliés et dont l’inconscient collectif mésestime la fragilité ». Le même constat est dressé pendant les canicules.

Or « les voisins font partie des réseaux de sociabilité, qui permettent de lutter contre l’isolement. En milieu urbain, l’une des causes de cet isolement, ce sont les relations de voisinage distendues. Ce n’est pas parce qu’on est entouré de plein de gens qu’on n’est pas isolé », explique la responsable de l’association de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Pas de changement dans les relations entre voisins

Une enquête publiée mercredi par l’Institut national d’études démographiques (Ined) montre que les relations entre voisins, de la simple discussion à l’invitation chez soi en passant par l’échange de services, n’ont pas été fondamentalement bouleversées par la Covid-19.

Elles demeurent « très inégalitaires socialement et territorialement », écrivent les auteurs de cette étude, les sociologues Joanie Cayouette-Remblière et Jean-Yves Authier, qui observent que les pratiques « augmentent avec le niveau de diplôme et les revenus », que les visites et services sont « plus fréquents dans les quartiers bourgeois et gentrifiés, ainsi que dans les communes rurales ».

Dans une précédente enquête parue en juin 2020, l’Ined constatait déjà une relative stabilité des usages sociaux pendant le premier confinement, avec toutefois une « forte hausse des services rendus par le voisinage aux personnes les plus âgées ».

« Un afflux de jeunes désireux de devenir bénévoles »

La pandémie a provoqué « un effet de sidération » qui a eu notamment pour conséquence « un afflux de jeunes désireux de devenir bénévoles », insiste Isabelle Sénécal, des Petits Frères des pauvres.

Typhaine de Penfentenyo a fondé l’association Ensemble2Générations pour faciliter la cohabitation et le partage de logement entre jeunes étudiants et séniors accueillants. « Les jeunes qui viennent chez nous ont le sens du don », témoigne-t-elle. Pendant le premier confinement en Ile-de-France, « 50% de nos étudiants ont choisi de rester chez leur sénior accueillant pour ne pas le laisser seul. Ils étaient 70% pendant le deuxième confinement. »

« Tout le monde a senti qu’on avait besoin les uns des autres. Des solidarités se sont mises en place au sein des familles, dans les quartiers », se réjouit Armelle Le Bigot Macaux.

Les applaudissements ont cessé

« Des petits rituels, comme applaudir les soignants tous les soirs à 20H00, ont permis d’aplanir les tensions qui pouvaient exister, de retisser les liens », estime Isabelle Sénécal. Mais les applaudissements ont cessé et la responsable associative s’inquiète d’une « usure, d’un essoufflement »: « les gens sont lassés et cela met à mal la solidarité ».

Dans un rapport publié fin mars, les Petits Frères des pauvres estimait que la crise sanitaire avait accru le risque d’une « fracture générationnelle ». L’association pointait « certaines prises de positions très douloureuses pour les personnes âgées, qui ont pu se sentir mises en accusation par des plus jeunes cherchant des boucs-émissaires ». A l’inverse, certains aînés ont pu montrer de la « rancœur », accusant les plus jeunes de laxisme dans l’application des gestes barrière, et de manquer de solidarité à leur égard.