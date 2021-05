Marie Portolano « mal à l’aise » après ce qui est arrivé à Pierre Menès

La sortie du documentaire « Je ne suis pas une salope » en mars dernier avait fait grand bruit.

Dans ce documentaire diffusé sur Canal+, Marie Portolano rendait compte du sexisme dont étaient victimes les journalistes sportives. Mais la chaîne avait décidé de couper au montage certaines séquences, dans lesquelles Pierre Ménès était notamment montré du doigt. Le début d’une polémique de quelques semaines pour l’animateur, accusé plusieurs fois d’agression sexuelle après la diffusion du reportage.

Ce mercredi, Marie Portolano est revenue pour TV Magazine sur l’impact qu’a eu son reportage sur Pierre Ménès, depuis écarté par le Canal Football Club et victime de nombreux commentaires haineux. « Honnêtement, je n’ai pas compris, mais je l’ai fait parce que, pour moi, la parole de ces femmes était plus importante que tout le reste. S’il fallait enlever certaines scènes pour que ce film existe, j’étais d’accord. Ce qui m’a dérangée, c’est que seules celles qui étaient incriminantes pour Pierre ont été montrées. Or, il y avait aussi des moments où nous avons un rapport très ludique durant lesquels il me demande: ‘Explique-moi pourquoi on ne peut plus dire que vous êtes belles’ et je lui explique comment il faut le dire », explique Marie Portolano.

« Très mal à l’aise »

La journaliste assure également être « contre la chasse à l’homme ». « Mon ambition était de montrer un dysfonctionnement et de permettre à la société d’évoluer, donc je déplore ce qui est arrivé à Pierre. Je n’ai jamais souhaité ça. Que mon travail ait pu déchaîner quelque chose de négatif envers une seule personne m’a mise très mal à l’aise », conclut-elle.