Les terrasses ouvertes plus tard en juin grâce aux… Diables Rouges

Les terrasses de cafés resteront ouvertes plus longtemps dès le 9 juin. Une bonne nouvelle que le secteur de l’Horeca doit aux Diables Rouges.

C’est une des nouvelles mesures décidées hier lors du comité de concertation. À partir du 9 juin, le secteur Horeca pourra à nouveau accueillir des clients en terrasses jusqu’à 23h30, et non plus 22h comme actuellement. Un petit bonus de liberté que l’on doit aux… Diables Rouges, comme l’a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo sur VTM.

« Nous savons qu’il est plus sûr d’être à l’extérieur qu’à l’intérieur. L’heure de fermeture générale de l’Horeca est de 22h. Mais l’Euro de foot arrive. Et la dernière chose que nous voulons, c’est que les gens partent à la mi-temps et achèvent le match chez eux. Ce ne serait pas logique », a-t-il expliqué.

Des écrans géants aussi prévus

Pour rappel, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a annoncé ce mardi qu’il sera aussi possible de suivre les matches de l’Euro de football sur des écrans géants, en plus des écrans qui se multiplieront certainement dans les cafés.

L’Euro de football se déroulera du 11 juin au 11 juillet. Les trois premiers matchs des Diables auront lieu les 12 juin (21h/Russie), 17 juin (18h/Danemark), et 21 juin (21h/Finlande).