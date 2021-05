Lancé le 13 août, le «Covid safety ticket» fait débat

Le Comité de concertation, réuni mardi, a annoncé l’introduction d’un coronapass, officiellement appelé «Covid safety ticket». Cette mesure devra permettre l’organisation des grands événements prévus cet été.

Le «Covid safety ticket» entrera en vigueur le 13 août et sera d’application jusqu’au 30 septembre. Il permettra d’accéder aux événements de plus de 5.000 personnes en intérieur et de plus de 10.000 personnes en extérieur. Sont notamment visés des évènements tels que le GP de Francorchamps ou les festivals comme le Pukkelpop ou Tomorrowland.

Il s’agira d’un pass unique, délivré sur preuve de vaccination, d’immunité ou d’un résultat négatif d’un test PCR.

Test Achats veut des tests de dépistage gratuits

«Nous saluons l’encadrement strict de la durée maximale de ce système et demandons qu’une évaluation systématique de son utilité soit réalisée en temps réel, et qu’il soit abandonné dès qu’il ne se justifiera plus», commente la porte-parole de Test Achats, Julie Frère.

L’organisation de défense des consommateurs demande par ailleurs de prévoir des tests de dépistage gratuits (PCR ou tout autre test accepté dans le cadre de ce safety ticket) pour toutes les personnes non vaccinées. «Ces personnes seront déjà discriminées par rapport à celles vaccinées, étant donné qu’elles devront s’organiser et planifier leurs sorties ainsi que se déplacer dans un centre de testing. Il ne serait pas acceptable qu’elles soient en outre pénalisées en devant payer ce test. Nous n’avons pas entendu le Codeco s’exprimer sur ce point pourtant fondamental», regrette Test Achats.

D’autres points soulevés par l’organisation dans un courrier adressé au préalable au Premier ministre, au ministre de la Santé et aux trois ministres-présidents à ce sujet, comme la durée de conservation des données, la possibilité d’obtenir ce pass en format papier et pas seulement numérique, etc. n’ont pas été abordés pendant le Codeco, souligne encore l’organisation, qui demande des réponses claires à ces questions.

Enfin, Test Achats demande que toutes les analyses aussi bien scientifiques, juridiques qu’éthiques ayant présidé à la décision d’introduire un Covid safety ticket soient communiquées au public.

Frank Vandenbroucke s’exprime sur les tests payants

Invité du journal de 19h de RTL ce mardi soir, Frank Vandenbroucke est revenu sur l’entrée en vigueur du coronapass ou « Covid Safety Ticket », à partir du 13 août. Puisque ceux qui ne seront pas vaccinés devront présenter un test PCR négatif, qu’ils devront payer, le journaliste Luc Gilson lui a demandé si ce n’était pas une sorte de discrimination.

« Pas réellement. Si on veut aller à un festival comme Pukkelpop ou Tomorrowland, ça coûte cher », a répondu Frank Vandenbroucke. « Je crois donc que les gens qui peuvent se l’offrir, ils peuvent aussi payer un test hein. Ou se laisser vacciner, ce qui ne coûte rien. »

Relancé par Luc Gilson sur le fait que tout le monde n’aura pas encore eu accès à ce moment là à la vaccination gratuite, Frank Vandenbroucke a insisté. « Tout le monde aura accès au vaccin. Totalement gratuitement. Ceux qui ne veulent pas se laisser vacciner, ils ont tort mais bon OK, et qui veulent aller un festival de masse comme Tomorrowland, ben qu’ils payent le test PCR, ce n’est pas trop demandé. »