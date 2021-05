La vie sera de 2% à 3% plus chère d’ici 2022

La hausse des prix de certains produits, amorcée depuis quelques semaines, devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux produits provenant de Chine, comme les électroménagers ou les sièges auto, sont un peu plus chers. Et ce n’est pas près de s’arrêter! Sudinfo rapporte en effet que cette hausse des prix devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année et s’étendre à de nouveaux secteurs, comme celui de l’alimentation.

Cette hausse de prix est une nouvelle conséquence de la pandémie de coronavirus. Après avoir été fortement ralentie en 2020, l’économie mondiale reprend petit à petit. Et elle aurait tendance à compenser ses pertes de l’année dernière. Le manque de matières premières, les délais de production ralentis et des usines dont les stocks ne sont pas encore restitués expliquent également cette hausse des prix.

« Il y a l’inflation qui reprend et elle va persister, selon moi, jusqu’à 2022. On va plafonner à une inflation de 2 à 3 %. Du coup, le pouvoir d’achat va baisser, c’est sûr, le temps que les salaires suivent eux aussi l’inflation, via l’indexation automatique en Belgique », explique l’économiste Bruno Colmant.