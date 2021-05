« Je n’avais que six secondes pour me détacher »: La folle cascade de Tom Cruise pour « Mission Impossible 7 »

Tom Cruise est revenu sur la folle cascade qu’il a tournée durant les premiers jours du tournage de « Mission impossible 7 ».

Le tournage du prochain « Mission Impossible » n’aura décidément pas été une partie de plaisir. Outre les différentes interruptions à cause de la pandémie de coronavirus, Tom Cruise a également dû s’entraîner pour des cascades plus difficiles les unes que les autres. Interrogé par Empire, l’acteur affirme d’ailleurs avoir tourné la cascade la plus dangereuse de sa carrière pour ce film. Et ce dès les premiers jours de tournage! Sur une moto, celui qui interprète Ethan Hunt a en effet dû foncer sur le flanc d’une montagne avant de se jeter dans le vide.

« Si le vent avait été trop fort, cela m’aurait fait sortir de la rampe. Nous ne savions pas ce qui pouvait se passer (…). Je n’avais que six secondes pour détacher le câble et me réceptionner. Tout cela aurait pu très mal se terminer », explique Tom Cruise.

L’acteur précise que la cascade, finalement parfaitement exécutée, a demandé des mois de préparation. « Toutes ces émotions passaient dans ma tête. Je pensais aux gens avec qui je travaille, à mon industrie. Toute l’équipe était soulagée que l’on ait finalement commencé à tourner le film. C’était très émouvant, je dois l’admettre ».