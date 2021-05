Dès 2022, il y aura du changement dans les congés scolaires

Ce mercredi matin, le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a validé la réforme des congés scolaires. Une décision historique !

C’est une information dévoilée par Sudinfo. Le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a pris, ce mercredi matin, une décision que l’on peut qualifier d’historique : il a entériné la réforme des rythmes scolaires qui seront donc modifiés à partir de l’année scolaire 2022-2023, sur la base de sept semaines de cours suivies de deux semaines de congés.

Sept semaines de cours et de deux semaines de congés

Trente ans que le sujet faisait débat. En 2018, la prédécesseure de la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS), Marie-Martine Schyns (cdH), commandait une étude à la Fondation Roi Baudouin. Résultat : l’adoption d’un nouveau rythme scolaire annuel ne suscitait aucune objection fondamentale. Il serait basé sur la succession de sept semaines de cours et de deux semaines de congés, plus respectueuse du bien-être des enfants, et offrant ainsi un meilleur équilibre entre les temps d’apprentissage et les temps de repos.

La crise sanitaire a peut-être bien accéléré le processus : rappelons qu’à la Toussaint, on avait finalement eu une suspension des cours pendant deux semaines, histoire de refroidir les chiffres des contaminations qui avaient pris une tournure très inquiétante.

Des changements à partir de la rentrée 2022

En 2022, l’an 1 de cette réforme, la rentrée scolaire aurait ainsi lieu le lundi 29 août et l’année se terminerait le vendredi 7 juillet 2023. D’après les informations de Sudinfo, le nombre de jours scolaires en vigueur sera maintenu (entre 180 et 182).

Si les vacances de Noël (ou d’hiver) occuperont toujours la période charnière entre décembre et janvier, celles de Pâques (ou de printemps) s’écarteront du dimanche et du lundi de Pâques : en 2022-2023, elles auraient ainsi lieu au mois de mai.

Si l’on passera donc d’une semaine de détente à deux à la Toussaint et au Carnaval, les grandes vacances seront quelque peu rabotées.