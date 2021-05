Après «Danse avec les stars», Jean-Marc Généreux débarque dans … Fort Boyard

Cet été, les téléspectateurs de France 2 découvriront un nouveau personnage dans Fort Boyard, Gary Boo incarné par Jean-Marc Généreux.

De 2011 à 2019, Jean-Marc Généreux a été juré dans l’émission « Danse avec les stars ». En 2020, il est passé de TF1 à France 2 pour animer « Spectaculaire ». Désormais, un nouveau défi attend Jean-Marc Généreux.

Un trappeur canadien dans Fort Boyard

Dès cet été, il apparaîtra chaque semaine dans Fort Boyard. Dans un entretien accordé au Parisien, il est revenu en détail sur son rôle dans le Fort. Il incarnera Gary Boo et sera déguisé en trappeur canadien, un personnage peu aimable qui laisse des obstacles sur le chemin qui mène à sa cabane.

« Des défis que j’ai relevés, c’est celui qui me fait le plus kiffer. J’accède au graal ! Ce gars rassemble tout ce que j’avais envie de faire. Je vais pouvoir me lâcher sur l’accent. On sera dans la caricature pour apporter du sourire aux gens. On est là pour ne vexer personne », a-t-il annoncé.

« C’est une émission emblématique »

En participant à Fort Boyard, il réalise un rêve. « C’est comme être sélectionné en équipe de France pour un footballeur. C’est une émission emblématique », a confié Jean-Marc Généreux.

Le tournage de la 32e saison de Fort Boyard vient de débuter ce mercredi 12 mai. Rendez-vous cet été sur France 2 pour découvrir Jean-Marc Généreux incarnant Gary Boo.