À 18 ans, Robbe décède lors de son stage: «Il nous manquera tellement durement»

En Flandre, un jeune homme de 18 ans a tragiquement perdu la vie lors de son stage dans une chocolaterie.

Ce lundi, comme tous les jours depuis le début du stage de Robbe, Anja attendait son fils devant la chocolaterie Baronie de Veurne (Flandre-Occidentale). Pourtant, à 17h15, ce n’est pas le jeune homme de 18 ans qui est sorti du bâtiment comme à son habitude mais la police. Cette dernière a informé la terrible nouvelle à la maman : Robbe venait d’être retrouvé sans vie par deux collègues.

Un accident de travail

C’est vers 16h30 que le drame s’est produit dans un petit bâtiment à l’extérieur de la chocolaterie où se trouvait l’installation électrique. Le jeune homme devait y effectuer des travaux. Alors qu’il travaillait seul, il s’est électrocuté. Ce sont deux collègues qui ont trouvé son corps inanimé, et qui ont immédiatement appelé les urgences. Arrivés sur place, les secours n’ont rien pu faire pour l’étudiant en dernière année de secondaire.

« Nous avons vraiment le cœur brisé »

C’est une famille brisée qui a accepté de rencontrer un journaliste du Nieuwsblad pour partager son chagrin et rendre hommage à un fils parti trop tôt. « Nous avons vraiment le cœur brisé », déclarent Bart et Anja. Le papa et la maman décrivent un jeune homme « très doux et timide » qui « ne méritait absolument pas cela ». D’autant que Robbe n’avait plus que deux jours de travail dans la chocolaterie. « Son stage s’était bien passé, mercredi devait être son dernier jour… ».

« Il voulait devenir programmeur informatique »

Un stage qui lui avait visiblement donné le goût du travail. « Il avait déjà décidé qu’il continuerait ses études après la septième année. Il voulait devenir programmeur informatique et participerait à une journée d’information samedi », explique ses parents. Un avenir brillant, des projets plein la tête et une vie devant lui qui se sont brusquement arrêtés ce lundi.

Robbe avait également un petit frère, Tibo (12 ans). « Tibo est dévasté. Il nous manquera tellement durement… »

L’enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès de Robbe est toujours en cours.