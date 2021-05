Cinq étincelles pour choisir l’IT chez Elia

« Nous aidons nos collègues à faire briller les lumières dans tout le pays. Pour cela, nous disposons des meilleurs logiciels et applications et d’un réseau haute tension stable. » Charline et Ismail ont respectivement 26 et un an de carrière chez Elia. Voici leurs cinq étincelles pour choisir un job IT chez Elia.

Etincelle 1 : En première ligne du changement

Charline : « Nous recherchons toujours de nouveaux outils et technologies et pouvons les essayer, ce qui est absolument nécessaire car le marché de l’énergie est en constante évolution. »

Ismail : « J’étais heureux dans mon travail précédent mais ici, les choses bougent plus vite. L’innovation n’est pas seulement un mot sur un slide chez Elia, mais fait partie intégrante du job. »

Etincelle 2 : Responsable de chaque étape

Charline : « Vous guidez chaque étape du processus, du début à la fin. Vous consultez les autres départements, développez de nouveaux concepts, mettez en place des plannings. »

Ismail : « La gestion des projets informatiques se concentre souvent sur l’exécution et le suivi des projets. Ici c’est un poste complet avec beaucoup de liberté à chaque étape. Quoi que nous décidions. »

Etincelle 3: Un impact bien au-delà de nos frontières

Charline : « L’énergie ne s’arrête pas aux frontières. Aujourd’hui, je suis en contact avec des parties prenantes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Inde. Vous en apprenez beaucoup. Plus le projet est vaste, plus votre valeur ajoutée est grande. »



Ismail : « La stabilité de notre réseau haute tension, l’effet des énergies renouvelables et produites localement, … Nous travaillons au marché de l’énergie de demain. Je suis fier d’être l’un des acteurs. »



Etincelle 4 : Développer en permanence

Charline : « Vous collaborez avec différents experts et utilisez de nouvelles technologies. C’est ainsi que vous élargissez vos connaissances, informatiques et autres. Et vous pouvez également réorienter votre carrière. »

Ismail : « C’est un environnement stimulant où chacun est prêt à vous aider. J’ai déjà beaucoup appris de mes collègues, même si la première année, nous avons dû télétravailler. »



Etincelle 5 : Une grande famille

Charline : « Nous sommes une grande famille et lions beaucoup d’expérience aux nouvelles connaissances. C’est contagieux. C’est là que le mot spark ou étincelle prend tout son sens. »

Ismail : « La concordance entre tous ces ADN est incroyable. Dès les premiers contacts j’ai ressenti un réel intérêt pour moi en tant que personne. Le bien-être est très important pour Elia. »



Êtes-vous ou connaissez-vous la personne parfaite pour notre équipe IT ?

Be our spark et découvrez nos offres d’emploi sur jobs.eliagroup.eu.