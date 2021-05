Trois cas de thromboses signalés chez des hommes vaccinés avec AstraZeneca aux Pays-Bas

Le centre Lareb, chargé d’identifier les risques liés à l’utilisation des médicaments aux Pays-Bas, a également reçu trois signalements de thromboses et de faibles taux de plaquettes de la part d’hommes ayant reçu une injection du vaccin d’AstraZeneca, indique-t-il mardi. Les rapports précédents concernaient uniquement des femmes.

Ces effets indésirables rares sont depuis quelques semaines inscrits dans les notices des vaccins d’AstraZeneca et Johnson & Johnson. Au total, quinze cas de thromboses associés à de faibles plaquettes à la suite d’une vaccination d’AstraZeneca ont été signalés dans le pays. Il n’y a pas eu de cas supplémentaires chez les femmes depuis le précédent rapport du centre Lareb datant d’il y a deux semaines.

Le centre Lareb ajoute que 399 cas de thrombose «normale» ou de caillots de sang non associés à de faibles taux de plaquettes sont survenus après la vaccination. Il souligne néanmoins qu’aucune conclusion ne peut être tirée quant à une éventuelle relation entre les effets secondaires rapportés et les vaccins puisque ces effets touchent environ une personne sur 1.000 par an et peuvent avoir plusieurs causes.

50.000 rapports d’effets

Le centre a enregistré 320 signalements de décès survenus à la suite d’une vaccination contre le coronavirus, soit 34 de plus qu’il y a deux semaines. Là encore, les décès ne sont pas systématiquement liés au vaccin anti-Covid. Deux cent trente personnes étaient âgées de 80 ans ou plus, soixante-six entre 65 et 79 ans et vingt-trois de moins de 65 ans. Pour une des victimes, l’âge exact n’est pas connu.

La majorité des signalements concernaient le vaccin de Pfizer/BioNTech, le plus utilisé, chez les personnes âgées principalement. Trente-quatre notifications concernaient le vaccin de Moderna et 25 celui d’AstraZeneca. Le vaccin administré reste inconnu pour cinq des victimes.

Selon le centre Lareb, un total de près de 50.000 rapports d’effets indésirables des vaccins anti-Covid ont été reçus à ce jour. Parmi ceux-ci, 26.381 rapports concernaient le vaccin AstraZeneca, 17.483 rapports le vaccin de Pfizer/BioNTech et 4.401 le vaccin de Moderna. Il y a également eu 1.465 signalements concernant le vaccin de Janssen.

Douleurs musculaires et maux de tête

Les effets secondaires les plus fréquents sont les douleurs musculaires, maux de tête, nausées, fatigue, frissons et la fièvre. Certaines notifications concernent également des réactions au point d’injection.

Il s’agit ici des signalements d’effets secondaires reçus et examinés jusqu’au 9 mai inclus. Ils concernent environ 6,4 millions de vaccins administrés.