Retour des festivals : qui annule et qui maintient ?

Le Premier ministre l’a annoncé ce mardi : les festivals pourront être organisés à partir du 13 août, à condition que les participants puissent montrer une preuve de vaccination ou un test PCR négatif.

Pukkelpop

Cette année, le Pukkelpop fonctionnera à plein régime, a annoncé mardi l’organisateur du festival Chokri Mahassine au micro de Studio Brussel. Cela représente environ 66.000 festivaliers par jour. «Il y aura quelques changements, mais il n’y aura pas de distanciation sociale et il ne sera pas nécessaire de porter un masque», a-t-il déclaré. Le festival se déroulera du 19 au 22 août.

«Notre plus grande ambition est de faire de Pukkelpop un endroit sûr pour les jeunes. Pour montrer que c’est possible», a expliqué Chokri Mahassine. «Nous sommes des professionnels, nous savons ce que nous faisons. Nous n’avons jamais été aussi prêts à relever ce défi, l’un des plus grands de notre histoire.»

L’organisation souhaite maintenant prendre quelques jours pour faire correspondre le cadre qui sera fourni avec les plans du festival. Un groupe de travail sera également créé au niveau fédéral avec des experts de divers organismes de sécurité et du secteur des festivals.

La Semo

Le festival LaSemo est reporté à 2022 mais pourrait être remplacé par un événement alternatif.

«Il n’est matériellement plus possible de maintenir cette édition 2021.» souligne Samuel Chappel, directeur du festival enghiennois. «Le cadre annoncé ne nous permet pas de mettre en place cette bouffée d’air frais que nous aurions aimé offrir au public. En plus de priver le public, ce report ne fait qu’accentuer la situation précaire des nombreux artistes, fournisseurs et prestataires partenaires.»

Les festivaliers devront donc attendre les 8, 9 et 10 juillet 2022 pour retrouver la prochaine édition classique du festival. Les détenteurs de tickets pour les éditions 2020 et 2021 seront contactés personnellement pour plus d’informations.

Toutefois, l’équipe du LaSemo affirme souhaiter retrouver son public cet été. «Notre équipe travaille actuellement sur un projet COVID-friendly pour retrouver le public en juillet 2021 au Parc d’Enghien, dans le respect des protocoles décidés aujourd’hui.» précise Samuel Chappel. Un événement encore secret aura donc lieu dans le parc d’Enghien les 9, 10 et 11 juillet 2021.

Werchter

Le festival Rock Werchter trouve «bien qu’il y ait de la clarté et des perspectives», déclare Nele Bigaré, porte-parole du festival, dans une brève réaction aux décisions du comité de concertation mardi. «Nous sommes sincèrement heureux pour nos collègues qui pourront à nouveau travailler à plein régime à partir de la mi-août. Nous envisageons les prochaines étapes.» On ignore si cela signifie que Rock Werchter organisera également un événement en août.

Rock Werchter avait annoncé mi-mars le report de l’édition 2021 à l’année prochaine. Le festival avait déclaré à l’époque travailler sur une formule qui permettrait tout de même d’organiser un événement. L’aspect que prendra celui-ci n’est pas encore clair.

L’année prochaine, Rock Werchter se tiendra du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet.

Dour

Il n’y aura pas non plus de Dour Festival en 2021. Malgré les assouplissements annoncés, le festival a décidé de jeter l’éponge.

«En dépit de nos nombreux efforts collectifs à défendre notre secteur, avec l’espoir que notre ferveur et notre engagement fassent bouger les choses positivement pour l’été 2021, nous devons nous rendre à l’évidence: même si le secteur de la culture va doucement sortir de l’ombre, le Dour Festival quant à lui devra encore être patient», déplore l’équipe du festival.

L’édition 2022 devrait se tenir les 13, 14, 15, 16 et 17 juillet. Les festivaliers qui possèdent un ticket pour l’édition de cette année pourront prochainement retrouver toutes les informations nécessaires sur dourfestival.eu.

BSF

L’édition 2021 du Brussels Summer Festival (BSF) est annulée malgré les assouplissements décidés par le comité de concertation, annoncent ses organisateurs mardi. Les mesures impliquent trop de contraintes et d’incertitudes pour pouvoir organiser sereinement le festival dans son format habituel, précisent-ils. L’événement avait déjà été annulé l’année dernière.

Les modalités relatives à la billetterie pour les festivaliers en possession de pass pour les éditions 2020 ou 2021 seront communiquées prochainement sur le site internet https://bsf.be