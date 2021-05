Pour arrêter de fumer, Ibrahim opte pour la méthode radicale et encage sa tête

« Aux grands maux les grands remèdes ». Pour se débarrasser définitivement de son addiction à la nicotine, ce fumeur invétéré a volontairement enfermé sa tête dans une cage. Pas une seule cigarette ne peut physiquement traverser les barreaux.

Tous les moyens sont bons pour tenter vaille que vaille d’arrêter de fumer. Ibrahim Yücel, un homme turc originaire de Kütahya, a opté pour une solution radicale lorsque son père est décédé d’un cancer des poumons. Pourtant, ce fumeur invétéré consommait jusqu’à deux paquets par jour depuis qu’il avait 16 ans.

Ultimum remedium

Il s’est donc inspiré des motards, en fabriquant une cage en cuivre, qui l’empêche de mettre une cigarette dans sa bouche. Il a donné la clé de celle-ci à sa famille, qui ouvrait la cage lorsque c’était nécessaire, pour boire ou pour manger. Si le Turc a opté pour cette solution radicale, c’est parce qu’il avait tout tenté auparavant pour se débarrasser de sa mauvaise habitude.

Ces images, qui refont récemment surface, ont beaucoup fait parler d’elles sur Reddit. « Aux grands maux, les grands remèdes », « Le simple fait de voir ça me donne envie de me gratter », « J’ai fumé pendant 7 ans et arrêter était une des choses les plus compliquées que j’ai faite. Cela fait désormais trois ans », a-t-on notamment pu lire sur le réseau social.