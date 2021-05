Bannie d’un parc d’attractions à cause de son short jugé trop court

Une mère de famille a été bannie d’un parc d’attractions pour cinq ans à cause de son short.

Bailey Breedlove était partie pour une journée en famille au parc d’attractions, mais elle s’est rapidement transformée en fiasco. En effet, le personnel lui a indiqué que son short était trop court et qu’elle ne pouvait pas rentrer dans le parc situé à Oklahoma City, aux États-Unis, rapporte Sudinfo.

Elle a partagé sa très mauvaise expérience sur TikTok, où son clip a été vu plus de 2,3 millions de fois. On la voit discuter avec un agent de sécurité floqué par l’écriture « POLICE ». Une enfant, qui fait partie de sa famille, est en pleurs à côté, attristée par la situation. La jeune femme décide de ne pas se laisser faire et de ne pas donner sa carte d’identité. Les agents finissent par escorter Bailey en dehors du parc Six Flags, d’où elle a été bannie pour cinq ans.

Des excuses

Elle avait pourtant passé trois heures sur place, avant d’être interpellée par des agents. « Alors que j’étais escortée vers la sortie après avoir refusé d’acheter des shorts dans leur parc, j’ai été bloquée et on m’a demandé de m’asseoir et de donner ma carte d’identité », précise la jeune femme. La police a été mise au courant de la situation, et a déclaré que la personne en uniforme n’était pas un de leurs agents.

Les autorités locales se sont excusées de la situation et vont l’examiner plus en profondeur. Le parc d’attractions a été contacté par le Daily Star pour un commentaire, mais n’a pas réagi jusqu’à présent.